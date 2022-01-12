【警隊表現】警隊服務質素監察部調查　近8成受訪公眾對警隊服務充滿信心

▲ 服務質素監察部向人員講解警隊調查結果。(警聲圖片)

最新一期《警聲》報道，警隊服務質素監察部於去年6月至7月期間進行調查，有近8成受訪居民對警隊充滿信心，以100分為滿分，警隊整體表現平均分為71.8分。

服務質素監察部就公眾意見調查，以電話訪問1,001名18歲或以上的本地居民，78.6%受訪者繼續對警隊充滿信心，警隊整體表現平均分為71.8分，9成受訪者在日間和8成受訪者在夜間都繼續感到安全。

警隊服務滿意程度調查方面，調查以電話訪問1,022名曾於去年1月至3月期間直接與警方聯繫的市民，在6個接觸途徑中，大部分受訪者對「使用電子報案中心後收到電話回覆」所提供的服務感到滿意(75.0%)，其次是「致電999」(73.3%)、「事發現場聯絡警員」(72.4%)、「到訪報案室」(72.3%)、「致電報案室」(68.5%)和「到訪刑事偵緝接見室」(58.5%)。

受訪者在4個途徑中把「警務人員的態度」評為最影響滿意度的評分因素，同時在所有途徑中對此因素給予4.0至4.3分(滿分為5分)的高評分。

員工意見調查方面，調查於網上進行，邀請7,035名正規、文職和輔警人員參與，當中4,951人作出回應，調查以7個範疇量度員工對警隊的投入和滿意度，與2018年相比，所有範疇的平均分均上升。調查結果再次肯定員工對警隊忠誠。絕大部分受訪員工表示認同警隊「使香港繼續是世界上其中一個最安全及穩定的社會」的抱負（96.8%），並願意付出額外努力，以幫助警隊取得成功（90.8%）。員工亦認同「警隊的整體表現良好」（87.2%）及「喜歡在警隊工作」（90.6%）。另外，警隊整體士氣躍進22.5%，內部溝通提升13.4%，員工對警隊的領導才能的滿意度亦提升11.6%。

另外，警隊將推出「香港警察」微信官方帳號，以祝賀中國人民警察節，並希望可接觸更多市民，適時向他們發布信息，宣傳防罪及防騙，介紹警務工作，提高透明度。

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責任編輯：蘇文軒