【新冠肺炎】美容業界指願受額外限制　冀換新年前復工

▲ 美容員負責人不滿整個美容業要為政府行政漏洞「埋單」。（黃小冰攝）

美容業界前日發表聲明要求政府精準抗疫，願意提早啟用疫苗氣泡，換取在農曆新年前復業。有美容院東主表示，業界做盡所有防疫措施，員工亦也均接種疫苗，不解政府為何一刀切要求整個美容業停工，又指業界願意接受額外限制，冀盡早復工。

美容院負責人黃靜明表示，12月及1月為美容業旺季，對於政府突要求停業感無奈；她指，業界做足各種防疫措施，包括使用安心出行，為病人服務時佩戴口罩及眼罩等，而自己所有員工也均接種疫苗，並願意落實疫苗氣泡，不解為何在美容業沒有任何感染的情況下，仍要整個行業為政府行政漏洞「埋單」。

黃靜明又提到，疫下業界數次停業令不少資深從業員轉行，已流失逾1成員工，惟因停業的不穩定性也難以補充人手，舉例自己今年較以往多花費逾3成資金於招聘廣告上，卻依舊沒有人應聘，因此就算現時停業也會為員工安排其他工作，及支付原有薪金，免再度流失人才。她冀政府盡快讓業界復工，就算有部分營業限制也願意接受，只願能夠繼續運作。

香港化粧品同業協會監事長何紹忠指，美容業一直跟足政府要求，確保操作流程高度防疫，不明白為何美容院會被列入599F處所，希望政府將美容院從中剔除；又要求政府精準抗疫，以疫症爆發的地點為封檢依據，而非以599F處所為唯一參考，讓整個行業陪葬。他表示，業界願意提早啟用疫苗氣泡，換取在農曆新年前復業，希望當局盡快與業界見面商議。

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記者：黃小冰