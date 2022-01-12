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【換身份證】89至91年出生市民4月4日起可換證　一文看清90後換證限期

社會 22:30 2022/01/12

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市民須帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心，辦理換領新智能身份證手續。(資料圖片)

入境事務處今日（12日）公布，全港市民換領身份證計劃的第五周期換證將於今年4月4日開展。1989至2000年出生的舊款智能身份證持有人，將於4月4日至12月10日期間分批換證；在1954年或之前出生人士，則可在4月4日至明年1月14日之內辦理換證。

符合申請資格人士 申請限期
於1989年、1990年或1991年出生的舊款智能身份證持有人 2022年4月4日至6月10日
於1992年、1993年、1994年或1995年出生的舊款智能身份證持有人 2022年6月11日至9月7日
於1996年、1997年、1998年、1999年或2000年出生的舊款智能身份證持有人 2022年9月8日至12月10日
於1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人 2022年4月4日至2023年1月14日

保安局局長已發出修訂命令，公布換證計劃第五周期的換證時間表，相關的修訂命令將於2022年1月19日提交立法會進行先訂立後審議的程序。

此外，入境處發言人提醒市民，1980年、1981年或1982年出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於2022年1月18日完結，仍未辦理換證手續的人士請盡早前往任何一間智能身份證換領中心辦理換證手續。早前獲邀換證的年齡組別的人士如因受疫情影響或其他理由而未能在其所屬換證限期前換證，應立即前往換證中心辦理換證手續。

入境處在是次換證計劃推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。由2022年4月4日起，所有65歲或以上的合資格換證人士，均可選擇自行前往換證中心換證，或由合資格的換證人士陪同前往換證。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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