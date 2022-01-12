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【第五波疫情】民安隊：竹篙灣源頭不明女保安　主要負責為接受檢疫人士派送日用必需品

社會 22:58 2022/01/12

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竹篙灣一女保安早前確診。（資料圖片）

本港今日新增22宗陽性個案，當中17宗為輸入個案，1宗屬無源頭個案。患者為昨日初步確診的51歲女病人，她為竹篙灣檢疫中心保安，於屯門寶田邨第三座獨居。民眾安全服務隊指，周二獲衞生署衞生防護中心通知，在竹篙灣檢疫中心工作的一名合約保安員初步確診，指她主要負責為接受檢疫人士派送日用必需品。

民安隊指出，該名保安員在竹篙灣檢疫中心工作，負責執行保安及後勤支援職務。她主要負責為接受檢疫人士派送日用必需品。該名保安員在工作期間均佩戴全套個人防護裝備（包括口罩、面罩、保護帽、保護袍和手套），並嚴格遵從感染控制措施。民安隊已即時在該名保安員曾工作的地點，安排清潔和消毒工作。與該名保安員曾有緊密接觸的民安隊人員已進行病毒檢測，全部呈陰性。

民安隊已提醒相關人員，如有身體不適，必須立刻求醫。現時有約十八名保安人員被列為緊密接觸者，他們已接受檢疫。民安隊強調竹篙灣檢疫中心人手仍然充足，中心如常運作。

【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴　醫生拆解睡眠窒息症治療

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：袁澍

新冠肺炎疫情 疫情 保安 衞生防護中心 民安隊 屯門

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