【新冠肺炎】梁子超：「打邊爐」產生水蒸氣足以滅活病毒　料銅鑼灣「牛気」3人中招涉短距離空氣傳播

▲ 梁子超：「打邊爐」產生水蒸氣足以滅活病毒，料銅鑼灣「牛気」3人中招涉短距離空氣傳播

有火鍋店疑現變種新冠病毒Omicron傳播鏈！銅鑼灣希慎「牛気」累計出現2人確診及1人初步確診，前者包括曾出席「洪門宴」、榮源茶行家族太子女王詩雅，及其32歲女友人，他們上周二晚7時41分後到過該食肆，與他們坐相隔一行枱、同場約20分鐘的20歲港大男學生則初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君對「牛気」情況十分擔心，憂慮「打邊爐」會霧化病毒，舉例早前幾波疫情都出現過相關情況；不過有專家表示，「打邊爐」產生的水蒸氣足以滅活病毒，估計屬短距離空氣傳播機會較大。

呼吸系統專科醫生梁子超向TOPick解釋，人體呼出空氣本身已被霧化，而「打邊爐」產生的水蒸氣足以滅活病毒，強調火鍋店與一般食肆感染風險相若，但提到進食火鍋一般時間較長，期間食客沒有戴口罩，染疫者會長時間排放病毒，料造成短距離空氣傳播機會較大，而即使火鍋店達到一小時換氣6次，亦難以完全稀釋病毒；對於該火鍋店設有自助範圍，他估計透過與患者接觸同一物件而染疫機會較低。

張竹君今午則指已派人到餐廳實地調查，檢測煤氣、環境及食肆需否改善換氣等，亦呼籲上周二晚6時後到過該食肆的人士聯絡防護中心並接受檢疫。



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記者：鄧凱文