【正能量】置地夥理大為劏房童特製家具　符人體工學改善視力脊椎問題

▲ 置地公司「家基金」夥拍非政府機構推出特製傢俬計劃，其中理大賽馬會社會創新設計院首創符合人體工學的傢俬，盼推動劏房兒童學習。（陳靜儀攝）

劏房居家環境狹窄，影響兒童身心成長；置地公司「家基金」撥款5,000萬，夥拍約60個非政府機構推出特製傢俬計劃，料夏季讓2,000名基層兒童試用。其中「理大賽馬會社會創新設計院」首創符合人體工學的傢俬，有書枱、座椅、閱讀板等，盼改善劏房兒童的視力、脊椎問題，以至推動學習。

理大團隊設計的特製傢俬，一組包括書枱、座椅、凳子、腳踏、閱讀板、坐墊和枱燈，可讓2個小童面對面使用。理大設計學院助理教授Tulio Maximo表示，實地視察過劏房居住環境後，發現多數兒童長時間在床上蜷縮身體學習、閱讀；或者不當選用傢俬，導致坐姿不正；還有劏房雜物多，光不足，對兒童眼睛和骨骼有害。

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Tulio認為劏房狹窄環境，傢俬設計要靈活輕便，方便收納搬遷。他舉例座椅是折疊式及可分拆，以兼容在床上或地下使用；而分隔板除內置枱燈外，更是以隔音物料製成，可讓有兄弟姊妹的兒童同時溫習。

理大賽馬會社會創新設計院空間項目經理李雅筠解釋，為提高設計人員的同理心，又要親身感受箇中不便，團隊參考過不同劏房環境，做出6個模型，曾於學院內一個雜物房模擬環境。而傢俬已於劏房落地試用過，效果良好，稍後會將成品量產，並聯同救世軍、香港明愛及聖公會麥理浩夫人中心負責分發，在夏季起分發予九龍城、土瓜灣、葵涌、及東區約2,000名兒童。

香港置地集團公司高級企業社會責任經理胡玉怡稱，「家基金」希望幫助年輕人改善生活環境和質素，並提升低收入家庭於社會向上流動，藉此解決深層次社會經濟問題。「家基金」不但資助項目，亦會負責傢俬的維修開支1年。

另外「家基金」與明愛合作，透過明愛轄下營運的旅舍，為急切住宿需要的低收入家庭提供短期居所，預計至少向100人提供逾3,000日住宿，視乎情況可免費或支付其家庭收入四分之一住宿費；「家基金」又協助基督教正生書院，翻新校舍及新服務中心，改善學生的生活環境。

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記者：蘇文軒