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【封區強檢】油塘曦臺1座及香港仔石排灣邨碧朗樓完成檢測　無發現確診個案

社會 09:09 2022/01/13

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

香港仔石排灣邨碧朗樓。（曾耀輝攝）

港府昨晚（12日）圍封油塘崇山街8號曦臺1座，以及香港仔漁光道68號石排灣邨碧朗樓，指有確診或初步確診患者於上址居住，或涉Omicron變種病毒，大廈需列為「受限區域」，受影響人士需強制檢測，均無發現確診個案。

油塘崇山街8號曦臺1座，截至今日凌晨零時，約330名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約165戶，當中約50戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

另外，香港仔漁光道68號石排灣邨碧朗樓，截至今日凌晨一時，2,125人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪733戶，當中29戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。


最新影片推介：【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳　專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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