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【虎年開工吉日】曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅精選　虎年開工吉日吉時大全【內附詳情】

休閒消費 09:54 2022/01/13

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

曆法大師蔡伯勵傳人蔡興華師傅精選虎年開工吉日吉時。

送牛迎虎。2022年虎年將至，在這個牛年年關爆發了疫情第五波，冀望來年苦盡甘來，祝願全球各地回復正常，一切否極泰來。正所謂「一年之計在開工」，虎年揀個開工吉日吉時，虎年做事寧舍精神爽利。TOPick請教堪輿曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅，今年，蔡師傅精選虎年開市牛年開工吉日吉時，係時候揀番個牛年好日子，喜迎辛丑牛年行大運。

最佳開工吉日︰年初七、年初八、年初十

2022壬寅虎年的新春假期放至星期四，不少打工仔都會攞多一日假，放埋星期五自製連周末的新春長假，如此無心插柳，卻剛剛迎來新春假後首個星期一的開工吉日——年初七（2月7日），凡事開個靚頭，必定順順利利、全年好運。

事實上，壬寅年的最佳開工日並不僅限一日，蔡興華師傅提供了三個好選擇︰分別是年初七（2月7日）、年初八（2月8日）及年初十（2月10日）。

年初七（2月7日）為「除日」，除日有去舊迎新之義，利求醫治病，亦適合上官赴任及掃舍等；但忌遠行、簽約。

年初八（2月8日）為「滿日」，指豐收美滿的日子。宜祭祀、祈福、開市等。忌用作結婚及上官赴任。

年初十（2月10日）為「定日」，有安定、平常的意思。宜祭祀、祈福、嫁娶。忌訴訟、出行、交涉等。

經歷兩載新冠疫情及變種病毒的折騰，大家都處於抗疫的新常態下，身心都備受威脅，能夠去舊迎新、保平安、安定，重回豐收美滿的日子，是最大願望，祈盼大家在新的一年，平安大吉、諸事皆順。

牛年開市開工吉日吉時

吉日 吉時 生肖忌用
初四戊子日（2月4日） 辰、巳（上午7時至11時）、未（下午1時至3時） 肖馬勿用
初七辛卯日（2月7日） 辰、巳、午、未（上午7時至下午3時） 肖雞勿用
初八壬辰日（2月8日） 辰、巳、午、未（上午7時至下午3時） 肖犬勿用
初十甲午日（2月10日） 辰、巳（上午7時至11時）、未（下午1時至3時） 肖鼠勿用
十四戊戌日（2月14日） 巳、午、未（上午9時至下午3時） 肖龍勿用
十六庚子日（2月16日） 辰、巳（上午7時至11時）、未（下午1時至3時） 肖馬勿用
十八壬寅日（2月18日） 辰、巳、午、未（上午7時至下午3時） 肖猴勿用
廿二丙午日（2月22日） 巳、午、未（上午9時至下午3時） 肖鼠勿用

記者：葉翠華

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