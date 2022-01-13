【新冠肺炎】2R黃婉佩母女法國同確診　女兒未接種疫苗病情一度嚴重

▲ 黃婉佩母女於法國確診。

前女子組合2R成員黃婉佩（Race）2016年跟富商David結婚，之後育有一女一子。淡出娛圈的Race專心相夫教子，並常發分享日常生活。一家正在法國度假的Race，在社交平台表示自己跟與4歲女兒日前確診新冠肺炎，因女兒未有接種疫苗，病情更一度嚴重。

Race黃婉佩去年底一家在法國日內瓦河畔作旅行兼倒數過新年，並經常分享歐洲美景和豪華別墅景觀，不過昨日她就在IG以英文寫道，她跟大女確診了新冠肺炎。

▲ Race正於法國度假。（取自IG）

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女兒未接種疫苗

Race指女兒是家中唯一未有有接種疫苗的人，確診後連續三晚發高燒，病情曾非常嚴重，但後來漸好轉，Race則有接種疫苗，病情相對緩和。

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Race又分享現時有不少朋友及同事都有確診，但都已康復，故相信她女兒都會很快痊癒，並指日後可能此病會像傷風感冒一樣跟大家並存。

馬來西亞出生的Race，以藝名黃婉伶與姐姐黃婉君組成女子組合2R在2002年出道。03年，Race任《當四葉草碰上劍尖時》女主角，憑著甜美的外形成為不少年青人的偶像。

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Race婚後息影

到2007年，2R與環球唱片的合約期滿後解散組合，2009年Race以本名黃婉佩名義推出寫真集《R for Race》。直到2011年，Race宣佈息影轉行擔任金融市場策劃。

在2016年11月，Race與比她年長19年的新加坡富商人David Loh結婚，婚後育有一子一女，並淡出息影。