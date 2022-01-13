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【新春2022】朗豪坊 x MUZIKTIGER「Chill嘆過新年」 韓國超人氣躺肥虎打卡迎新歲

休閒消費 09:56 2022/01/13

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《朗豪坊 x MUZIKTIGER「Chill」嘆過新年》 ，萌趣十足兼喜迎虎年。(相片來源︰朗豪坊)

新春快至，朗豪坊x MUZIKTIGER「Chill」嘆過新年齊集老虎同貓貓與你迎接虎年。來自韓國的超人氣療癒文創角色MUZIKTIGER由即日起至2月12日首次來港與大家見面，有近3米高的MUZIKTIGER初次亮相，萌趣十足又有福氣。

韓國超人氣3米高的MUZIKTIGER初次亮相， 讓大家打卡。(相片來源︰朗豪坊)

朗豪坊x MUZIKTIGER「Chill」當中近3米高的MUZIKTIGER，已坐鎮4樓通天廣場同大家拜年，傻呼呼的樣子與龐大圓潤的身軀有種不能抗拒的反差萌，今個新年繞著這隻巨型肥虎走一圈，全年定豐衣足食，「Chill」嘆滿足過肥年。

現場還有MUZIKTIGER的打卡紅粉隧道。 (相片來源︰朗豪坊)

可愛的MUZIKTIGER又點止一個造型？化身小白虎的MUZIKTIGER十分識嘆，拿幾個氣球綁在身上把自己升起，立即坐好超省力。另外，也有肥美虎虎肉球和圓滾滾大尾巴都一一等你來打卡，優哉游哉度過虎年。

軟綿綿肥虎／白虎大公仔咕，每個388港元。(相片來源︰朗豪坊)

賀年必備肥虎／白虎燒酒杯，每個60港元。(相片來源︰朗豪坊)

另外，今次MUZIKTIGER於香港首設期間限定店，帶來多幅玩味有趣畫作及逾400款萌爆精品！更有期間限定發售的賀年系列精品，包括MUZIKTIGER的喜慶揮春及利是封等，令人愛不釋手。

《朗豪坊 x MUZIKTIGER「Chill」嘆過新年》
日期：即日起至2月12日
地點：朗豪坊4樓通天廣場
期間限定店開放時間：11am至8pm 

記者︰馮柏偉

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