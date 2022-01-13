三高人士接種前減不穩　中西合璧強心增免疫

第五波疫情爆發，政府除了即時收緊社交距離措施外，較早前亦公布由2月24日起擴大疫苗氣泡，市民必須接種第一劑新冠疫苗方可進入指定場所。因接種時或會面對各種不穩定情況，所以三高人士在接種前可以為心血管打好基礎，透過中西合壁養生法，增強自身免疫力。



接種疫苗前需留意 四大徵狀屬三高高危族



三高或高齡人士心血管或失彈性，易堆積垃圾，引致心血管問題。在接種前如發現具以下徵狀兩項或以上，即屬三高高危群組，就要多加留意！



1. 胸悶：當胸部頻繁出現不適，且覺得透不過氣時，就要提高警惕。

2. 頻繁心悸：心悸是覺得心跳的律動像「敲鼓」，或是心跳時快時慢。偶爾的心悸是正常的，但經常性的心悸就要多加留意。

3. 經常頭暈：若經常發生頭暈甚至昏倒，可能是心跳不穩定，血液供應不足所致。

4. 體重過重或肥胖： BMI≧24 或會增加心血管問題。



護心血管3大中草本 專家教用維他命D加強護心



接種前應為心血管打好基礎，面對不穩定情況。三大傳統護心中草本能助清走血管垃圾，維持心血管健康：

三七：保持心血管暢通，降低垃圾積聚。

丹參：改善微循環及血液流動、增強免疫力。

山楂：清除血管垃圾，維持血管彈性。

此外，不少專家、學者都建議大眾接種前須多喝水和休息，此外，可多服用維他命D3補充品來減緩副作用的不適感。特別是高齡、肥胖人士等較易有維他命D不足情況，影響身體的防禦力及免疫力功能。有研究更指出，維他命D或對心血管健康有幫助#。

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