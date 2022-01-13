【停止面授】子女上網課經常游魂影響進度 跟心理學家4個步驟提高專注力

▲ 心理專家4大建議，提高子女在家上課專注力。

受第五波疫情影響，教育局宣布全港幼稚園、小學自1月14日起暫停面授課程，其中部分小學為了貼近教學進度，網上課堂時間跟足學校時間表，從早上8時上到下午1時。雖然網上課程也設小息時間，但小朋友要對電腦長達數小時，很多都出現坐不定、游魂等，影響學習效率。童心苗兒童成長發展中心創辦人、註冊臨床心理學家饒芳莉，分享4個步驟，幫助孩子提高在家學習的專注力。

小朋友的專注力時間其實有限，對自己有興趣的事可以專注良久，倘若不感興趣，專注力不足也屬正常反應。饒方莉姑娘表示，一般而言，5至6歲的小朋友，對於感興趣的事可以專注10至15分鐘，而欠缺興趣的話則會縮短至5至10分鐘。至於6至7歲的小朋友，倘若能夠融入課堂活動之中，做得有趣新奇的活動，專注力可以長達30分鐘。

她提醒，研究指出小朋友專注的時間根據年齡而定，5歲的小朋友大約5分鐘左右、7歲就延長至7分鐘左右，但每個孩子的專注力和忍耐力都不一，家長切勿過分擔心。如果子女上網課不專心，不妨參考下面4點建議。

最新影片推介：

1. 視覺提醒

安坐在學校課室上課，跟回到家中上課，對於孩子而言最大的區別是誘惑多多，回到課室學習以及在家中學習，包括家中有自己喜歡的玩具及書籍，間中更夾雜家人的嘈吵聲音。饒姑娘建議，家長可以預備一塊白板或白紙，寫上「保持安靜」、「專心上課等字眼」，貼在當眼的地方，例如小朋友放置電腦的書枱，提醒小朋友要專心上課。

2. 行為後果配對

要小朋友專心上課，親子也需要約法三章。饒姑娘建議，爸爸媽媽可與子女達成協議，並設計行為後果配對表，例如網上課堂進行時不要胡亂按掣，也不要發送短訊給同學聊天，子女做到就給予合適的獎勵，例如做到就貼貼紙或打星星作記錄，儲夠一定數量的貼紙或星星金可以換取小禮物，建立滿足和成功感。

3. 減少誘惑

家中孩子最心愛的玩具，也會影響專注力。饒姑娘建議，父母盡量為子女安排安靜的地方上課或者安排耳機，而網上上課的書桌或飯桌，除了上課必需品，例如課本、文具外，盡量要將可能令孩子分心的東西拿走，例如如玩具、電話、其他不必要的文具及書。

4. 調整睡眠時間

孩子在家中上課，不用早起乘坐校車或出門口，孩子可能會延遲睡眠時間。即使是在家中上課，饒姑娘表示，家長也要調整小朋友的作息時間，建立早睡早起的健康生活，早些起床進行豐富的營養早餐才開始上課，令大腦運行，也有助提高上課時的專注力 。

責任編輯：鄺嫻