【COLLAR出道】《全民造星IV》女團正式成軍　一文盡睇COLLAR成員詳細背景【多圖】

▲ 女團COLLAR正式成軍，細數8位成員背景與擔當職位。

ViuTV《全民造星IV》 女團COLLAR於昨晚（1月12日）正式宣布成立並出道，8位成員包括《造星IV》三甲Ｍarf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼），以及同屬20強內的So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）和芯駖（李芯駖）。

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COLLAR 8大成員列陣

8人都穿上GUCCI出場，首次登場演唱團歌《Call My Name》，又有網民在Facebook開設群組「前夫反擊戰」支持女團成員，一出道就已成為曯目新星！

在COLLAR初出道之時，TOPick就為大家整理8位成員的個人介紹，好讓各位正如COLLAR所言「拍拖支持」，感受COLLAR帶來的新一股「追星」浪潮。

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1. Ｍarf（邱彥筒）

今年19歲的Marf邱彥筒（生日：2002年6月11日、雙子座）憑著眉上瀏海髮型、勁舞連場令人留下深刻印隊，她以評判評分20分、全民投票20分，全取40分兼以大熱姿態奪得《全民造星IV》冠軍。參加《造星IV》前的Marf是獸醫護士， 她也是一位Dancer和模特兒。

她自參加《造星IV》中段已先後出席時尚活動、拍攝宣傳照「吸金」，166cm的她輕鬆駕馭不同時尚造型。Marf奪冠後就更加搶手，有指其身價已經是15萬起跳，而工作檔期也排至明年1月。每當Marf出席活動也吸引一眾Muffin（粉絲稱呼）到場舉牌支持。

Marf在初中時就讀葵涌嶺南鍾榮光博士紀念中學，完成中三課程後她轉去香港兆基創意書院繼續完成高中課程，並於2020年畢業。

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2. Gao（沈貞巧）

Gao沈貞巧在《造星IV》決賽中以黑馬姿態憑37分勇奪亞軍。現年28歲的她是隊中年紀「第二大」，（生日：1993年1月7日，山羊座），身高158cm的她與MIRROR隊長Lokmanm一樣擅長跳Locking舞蹈，更被稱為「Lok-woman」。

Gao被公司安排成為COLLAR的隊長，其粉絲的稱呼是餃子，而任職跳舞老師的她在過往表演都大晒強勁舞技，絕對是COLLAR的舞蹈擔當。而Gao曾就讀沙田蘇浙公學、香港浸會大學。

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3. Day（許軼）

現年19歲的許軼Day（生日：2002年6月4日、雙子座）在《造星IV》決賽翻唱鄭希怡的作品《相對濕度》在《造星IV》決賽翻唱鄭希怡的作品《相對濕度》，得到36分奪得季軍。Day的粉絲的稱呼是Night，不時也會為Day製作應援支持。

Day畢業於海壩街官立小學、博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，好在高中起開始跳舞，並加入Kpop Cover舞團 BRIGHTEN，也曾殺入《2021香港區K-POP舞蹈比賽-CHOOM》總決賽。

她曾於16歲到韓國成為半年練習生，在《造星IV》面試時曾自稱「香港Jennie加Lisa」引起爭議，之後解釋︰「我話自己似Jennie同Lisa，係啲人咁講，唔係我自己講！」她更被傳媒封為「女版姜濤」。

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4. So Ching（蘇芷晴）

25歲的「蘇師兄」So Ching（生日：1996年1月31日、水瓶座）憑舞功吸納粉絲「師弟妹」支持，So Ching在《造星IV》決賽以跳舞迎戰，最終排名第6。

身高163cm的So Ching跳舞時的動作利落，曾為姜濤《Master Class》的dancer，也與ERROR隊長肥仔（梁業）早已認識，相信除了領舞也可成為COLLAR的編舞擔當。

So Ching早已名花有主，其男朋友阿Mo（李啟言）正就是首屆《全民造星》參賽者之一。

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5.Candy（王家晴）

19歲的Candy（生日：2002年12月19日、人馬座）是COLLAR中年紀最細，以甜美樣貌俘虜一眾粉絲「晴天娃娃」。Candy於《造星IV》決賽跳唱《收聲多謝》，初次呈現型格的表演，以排名第8的成績加入女團。

被指唱功大有進步的Candy，在昨晚（1月13日）的出道演出時染了髮色示人，感覺比以往成熟，令人眼前一亮。

身高165cm的她是COLLAR隊中最高的成員，相信她大可憑甜美外表成為COLLAR的「門面擔當」。

Candy畢業於浸信會沙田圍呂明才小學、香港神託會培基書院，現就讀於香港城市大學。

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6.WINKA（陳泳伽）

23歲、身高160cm的WINKA（生日：1998年6月16日、雙子座）是《造星IV》的第7名，熱愛表演的她曾於中五時毅然退學，半年內獲經理人簽約並於2016年成為簽約歌手，後來於2021年以獨立歌手出道，推出過單曲《Cupid-19》、《無名》。

WINKA在《造星IV》決賽身穿肉色貼身衣演唱《母系社會》，憑大膽造型與穩定唱功令觀眾難忘。

身為唱得之人的她，於《造星IV》海選之時已被導師許廷鏗（Alfred）定為「A Grade」、評判吳雨霏（Kary）也曾大讚她夠壓台感，絕對可稱得上是COLLAR的「歌唱擔當出」。

她加入成為COLLAR一員後更剪了一個清爽短髮，十分有新鮮感。另外，WINKA的粉絲稱為泳瓜。

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7.Ivy So（蘇雅琳）

20歲、身高163cm的Ivy So（生日：2001年8月4日、獅子座）被粉絲稱為「仙氣擔當」，可謂與Candy同憑精緻樣貌並列COLLAR的「門面擔當」。她在《造星IV》決賽演唱《勿念》為離鄉別井的香港人打氣，最終以第10名完成比賽。

她自參加《造星IV》以來已擁有大量粉絲「蘇蝦」，人氣一直高企。她在《造星IV》決賽過後曾與Marf、Alice一同於社交平台公開數張為美妝品牌拍攝的靚相，又在比賽期間與Candy一同拍攝飲品品牌的宣傳照。

Ivy So曾就讀藍田聖保祿中學、香港專上學院以及香港中文大學護理系，但因參加《造星IV》而從香港中文大學護理系退學。

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8.芯駖（李芯駖）

身高163cm的芯駖以35歲之齡（生日：1986年4月18日、白羊座）加入COLLAR，是隊中年紀最大，不過其保養得宜的樣貌與身型，以及在舞台上的揮灑自如盡展魅力，再加上在《造星IV》決賽奪第四名，實力、顏值同樣不容忽視。

芯駖於香港浸會大學完成視覺藝術（榮譽）文學士課程，擔任舞蹈員的她曾在大型演唱會中為歌手擔任舞蹈員，又曾為KFC廣告進行編舞、參與拍攝。

芯駖的粉絲名是「雞湯」，源自「心靈雞湯」，而芯駖的成熟也深得男、女粉絲欣賞，獲不少網民激讚是「女人的天花板」。

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