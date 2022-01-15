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【停止面授】仔女停面授上網課困獸鬥壓力大　港媽呻欠支援︰鬥阿媽EQ嘅時候

育兒經 10:36 2022/01/15

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有港媽大呻停面授欠缺支援，與小朋友在家困獸鬥壓力大。

因應新冠變種病毒Omicron疫情，全港小學、幼稚園及幼兒中心暫停面授課堂至學校農曆新年假期，補習學校亦暫停面授課堂至2月7日。不少學校再次開始上zoom網課，日前有港媽大呻停面授欠缺支援，與小朋友在家困獸鬥壓力大，不少媽媽都有共鳴，紛紛加入討論，全職媽媽和在職媽媽各有各難處。

有媽媽周三（12日）於網上討論區「親子王國」，以「請問停課社區有什麼支援？」為題發文，表示「次次停課我都想起上年自殺的媽媽」。她所指的是2020年12月30日，灣仔一名3孩媽媽於家中教導長子做功課時，突然情緒反鎖房內自縊。樓主是一名全職媽媽，家庭沒有經濟壓力，只是見到子女同學的家庭苦況︰

在職家長就算搵到人湊，都應該好難肯幫手zoom教功課，就算有應該都超貴。

最新影片：

停課考驗媽媽EQ

樓主指疫情下家長更害怕「無咗份工」，但小朋友停課在家無人湊，私人托兒一小時$50以上。很多媽媽網民參與討論，直指「停課真係考驗家長嘅時候」、「停課對家長壓力不容忽視」、「無社區支援，因為停課暫停」、「又係鬥家底鬥阿媽EQ嘅時候」。全職媽媽和在職媽媽都各有苦況︰

屋企幾個小朋友一齊困獸鬥，真係好難搞，唔係話有老人家或者工人就得，大人又要返工。 如果全職媽媽就更痛苦了……

無人幫忙父母壓力係好大，如果加埋住劏房、多過2位小朋友、經濟好大壓力，真係好易崩潰。

冇支援係有壓力，兩公婆要搵食，又冇長老冇工人！

有媽媽提及停課期間學校照常開放，有需要的家庭可以送仔女返學校。其中有人分享女兒的學校設有緊急託管服務，試過有一日去到見到大半班小朋友都返去好熱鬧。不過，也有家長指並非每間學校如此，有學校人手不足會婉拒家長「托兒」。

點擊睇更多媽媽心聲︰

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責任編輯︰王明芳

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