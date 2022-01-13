【COLLAR出道】隊長Gao呼籲「前夫」拍拖睇騷　COLLAR出道未想超越MIRROR

ViuTV女團COLLAR昨日（12日）正式出道，於尖沙嘴舉行《HOLD YOUR BREATH》記者會首度會見媒體，對於一眾「前夫」於COLLAR出道前已於社交平台上開設群組「前夫反擊戰」，擔任隊長的阿Gao謂希望「前夫」帶同伴侶來觀看她們的表演，更表示沒想過超越師兄MIRROR，阿Gao即說：「我們這團隊是獨特的，支持MIRROR同時也可以支持我們，讓我們繼續進步。」

COLLAR八位成員分別為邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）和許軼（Day）佔3席外，其他成員也逐一揭盅，名單與早前網傳的一樣，包括：王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（WINKA）、李芯駖（芯駖）及蘇芷晴（So Ching），於昨日的記者會上獻唱首支單曲《Call My Name!》，又跳又唱，8位團員也型格非常。

【全民造星IV】女團COLLAR正式成軍 細數8位成員背景與擔當職位【多圖】

▲ COLLAR一共有8位成員。 （陳詠琪攝）

事後COLLAR接受TOPick訪問，對於首度登場，隊長阿Gao直言雖然有點緊張，惟興奮居多，不及決賽當晚那般緊張，至於成員SoChing說：「是期待那種興奮多一點，因為始終是出道那天，只得一日。」Day昊說：「我們八個人一齊時就沒那麼緊張。」

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

除了《全民造星IV》三甲人選，其餘成員均是賽後被挑選入女團，問到是否沒想過自己會入隊?SoChing說:「收到通知一刻也很驚訝，我也呆了幾秒先說『呀，我呀?』，因為估不到，決賽那日完結就好好睡一覺，睡醒就突然收到電話。」

Gao為COLLAR的隊長，至於如何選出來?她表示是由公司決定，Marf說：「事前公司問我們會否自薦，若沒有的話，公司也早有決定，我們也認同由阿Gao做，始終她的表演經驗比較多，我們也很喜歡她。」

最新影片推介：潘靜文+林智樂專訪



問及Gao是否一口答應？「唔通話唔制咩！哈哈！」至於決賽完結後有何準備？Gao；「其實決賽完結已經要準備出道記者會的表演，另外又要錄歌、排舞、影造型照和拍MV和出席宣傳工作。」

35歲芯駖加入女團引來外間反對聲音，問及如何平衡心理?芯駖謂沒有留意網上留言，一直專注於表演上，只因這兩個星期也忙於籌備演出，她說︰「我都知道有不同聲音，我們會盡力做好自己，用作品說話。」



席間COLLAR宣佈即將舉行演唱會，她們表示預計於3月尾舉行，至於主題就暫時未定，要視乎疫情，始終不少公開活動也因疫情而暫停。

至於女團是否有分性格擔當?阿Gao稱其後再決定，仍要有待發掘，但她笑言Day可以做「瞓覺擔當」，DAY即表示她們甚麼「擔當」也做得來。

▲ COLLAR擺出團隊手勢。（陳詠琪攝）

說到一眾「前夫」組成「前夫反擊戰」，她們謂聽聞有4萬成員，十分誇張，問及感覺姑何，阿Gao說：「首先多謝大家支持，我們未出道已經有這群組支持我們，希望大家別分甚麼前不前夫，大家拍住拖來支持她們，一齊看表演。」Marf稱COLLAR的軸心是希望吸引不同年齡層和種類的人，沒有分任何界別。



問到COLLAR目標是否超越師兄MIRROR，Gao得體地回應︰「我們沒有說要超越那人，只會做到最好，我們這團隊是獨特的，支持MIRROR同時也可以支持我們，我們也繼續進步。」她們表示可以一齊合作，Marf說：「大家也是想帶動娛樂圈，希望擦出多點火花。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【COLLAR出道】逾7萬人網上睇《造星IV》女團記招直播 COLLAR成軍即準備開音樂會【多圖】

說到MIRROR分「上弦下弦」，問及COLLAR可會擔心？Gao說︰「始終大家各有長處，各有人喜愛，這是很正常，我覺得大家都會喜歡晒全部8個，」，芯駖即謂大家特色各不一樣，相信問題不大。

訪問尾聲，COLLAR更擺出代表女團的手勢。至於有否特別意思，Gao及Marf表示團隊手勢仿如一個衫領，而隊名也有特別含意，她們說：「衫領是男女都需要，但扣起來會令人有點侷促的感覺，希望我們的表演和魅力可以會讓大家有hold your breath的感覺。」

記者：梁樂欣