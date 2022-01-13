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【奢華品牌】Bottega Veneta虎年第一炮　超巨型廣告登萬里長城顯威勢

休閒消費 13:49 2022/01/13

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

相信大家都被lockdown很久吧？幸好仍有品牌為悶到爆的抗疫日子加添有意思的搞作，說的正是開雲集團旗下的Bottega Veneta，為慶祝虎年在中國萬里長城山海關一段呈現超巨型廣告，BV招牌螢光綠與代表老虎的橙色，交替投放 Bottega Veneta商標與「新春快樂」四個字樣，瞬即成為熱話。

Bottega Veneta內部晉升Matthieu Blazy作創作總監，大概最大原因是創作團隊無須跟新官上任要作互相觀摩的適應期，更何況上任CD Daniel Lee已定下名確的路線，只要繼續走，未嘗不可為「New BV」時代延續下去。

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雖則Daniel Lee 不太愛社交媒體，卻主張大玩類似「景點植入式」的廣告如美國洛杉磯和紐約大蘋果，以藝術裝置手法播放廣告，來引發話題增加品牌的討論性，這也算是另一種社交媒體的市場學吧？

然而，大家也狐疑此次能在長城登廣告的原由，跟LVMH集團旗下的LOEWE也有點相近，如LOEWE當白武士出手資助宮崎駿的「三鷹之森吉卜力美術館」，這次BV承諾捐款贊助山海關的日常維護與修復工程，在出師有名下隨即得到不少讚賞呢！而順勢推出「農曆新年」廣告，主打老虎色和BV綠色的設計，不知一眾華人又會否受落呢？

記者：黃鑑江

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