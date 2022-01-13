【接種疫苗】11個月內狂打12劑疫苗　84歲老翁讚有奇效：8年關節痛都好了

印度一名84歲老翁被曝11個月內接種了12劑疫苗，並稱接種多劑疫苗後，身體變得更健康，連8年來的關節痛都治好。目前老翁被警方逮捕。

據《DailyMail》報道，印度84歲老翁Brahamdev Mandal於2021年2月13日至2022年1月4日接種了12劑疫苗，甚至於2021年4月13日，在30分鐘內接種了2種疫苗。

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據悉，老翁特別跑到其他鄰近地區接種疫苗，成功用自己的身份證打了9劑，其餘則是用不同人的身份證登記接種疫苗，並向衛生官員說謊。

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老翁接種後也大方分享自己的感受，他表示感覺身體更強壯，甚至8年來的關節痛都好了，血氧水平也改善了。

接種疫苗好，我身體疼痛都消失了，我通常會膝蓋痛，又要用拐杖走路，但現在我不需要了，我感覺良好。疫苗亦有助於背痛，我的血氧水平改善了，接種後再沒患過感冒。

目前，當地警方證調查老翁如何濫用系統，並被拘捕，不過老翁或會因年齡關係而從寬處理。

責任編輯：羅嘉欣