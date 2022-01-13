【恐怖意外】爸爸嫌功課字跡太醜強迫重寫　8歲兒反抗誤將鉛筆插後腦

▲ 一名8歲男童誤將鉛筆插入後腦。

內地武漢近日發生一宗恐怖意外，一對父子因功課問題起爭執，爸爸氣得想動手打人，8歲兒舉起手擋，卻忘記手上拿着已削尖的鉛筆，誤把它插進後腦。爸爸目睹後大驚，立即將兒子送院，所幸經手術後鉛筆順利取出，男童亦無大礙。

尖鉛筆插後腦

綜合內媒報導，8歲男童跳跳（化名）就讀小學二年級。去年12月31日晚，父親檢查兒子的功課時有感字跡太亂，要求他重寫。跳跳「扭計」遲遲不肯下筆，父親見狀欲動手教訓，兒子馬上舉起手擋，在過程中誤把手上已削尖的鉛筆插進後腦。父母大驚，立即將兒子送院。

武漢兒童醫院神經外科醫生黃文凱檢查發現，鉛筆從男童後腦斜穿到右側頸部，插入約7厘米，所幸沒插進顱內。醫生指出鉛筆插入位置距離椎管只有幾毫米，椎動脈亦在附近；若破壞了椎管小朋友可能會癱瘓，傷到動脈的話則有生命危險。

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男童現無大礙

醫生小心地取出鉛筆，因擔心石墨或木碎殘留體內增加感染風險，對創傷處進行反覆沖洗及注射破傷風針。跳跳術後在ICU留院觀察一天，1月2日順利轉入普通病房，現已出院。

醫生提醒家長，一旦發生棍子、筷子或鉛筆等插入頭部的情況，不要貿然拔除，要盡快送院處理。萬一傷及大血管，強行拔出有機會造成顱內大出血，危及生命。醫生亦建議家長與年幼子女訂下規矩，進食時不能拿筷子、叉子等物品跑來跑去，免生意外。

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責任編輯︰王明芳