【高危場地】7間食肆列為高危處所涉譚仔雲南米線、壽司郎　曾到訪市民盡快檢測【附中英文地址】

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，政府列出7個地點，為確診個案曾到訪的地方，遍布港九新界，政府呼籲曾到訪市民須盡快接受檢測。

CoCo壹番屋

時間：2022年1月7日下午3時至下午5時

地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡4樓402號鋪 （Coco Ichibanya, Shop 402, 4/F, Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong）

壽司郎

時間：2022年1月9日上午10時至上午11時30分

地址：上環德輔道中199號無限極廣場2樓201號鋪（Sushiro,Shop 201, 2/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong）

▲ 上環無限極廣場2樓壽司郎列為高危場地。（林宇翔攝)

大食代

時間：2022年1月6日下午12時30分至下午1時30分或2022年1月7日上午9時至上午10時

地址：九龍油塘高超道38號大本型商廣場3樓308-312鋪（Food Republic Domain, Shop 308-312, Domain, 38 Ko Chiu Road, Yau Tong, Kowloon, Hong Kong）

▲ 九龍油塘高超道38號大本型商廣場3樓大食代。（資料圖片）

翠河餐廳

時間：2022年1月10日下午12時30分至下午4時30分

地址：北角七姊妹道106-110號地下1號鋪（Green River Restaurant, Shop 1, G/F, 106-110 Tsat Tsz Mui Road, North Point, Hong Kong）

師兄茶冰室

時間：2022年1月8日上午11時30分至下午12時30分

地址：將軍澳翠琳路11號翠林新城匯翠坊街市2樓W62號鋪（Shop W62, 2/F, Tsui Lam Market Place, Tsui Lam Square, 11 Tsui Lam Road, Tseung Kwan O, New Territories, Hong Kong）

譚仔雲南米線

時間：2022年1月6日下午6時30分至下午7時30分

地址：北角炮台山英皇道177-191A利都樓地下B及C鋪（Tamjai Yunnan Mixian, Shop B & C, G/F, Rialto Mansion, 177-191A King's Road, Fortress Hill, North Point, Hong Kong）

翠河餐廳

時間：2022年1月5日下午7時至下午8時

地址：北角堡壘街19號A地下（Green River Restaurant, G/F, 19A Fort Street, North Point, Hong Kong）



最新影片推介：【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳 專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津