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【高危場地】7間食肆列為高危處所涉譚仔雲南米線、壽司郎　曾到訪市民盡快檢測【附中英文地址】

社會 11:34 2022/01/13

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，政府列出7個地點，為確診個案曾到訪的地方，遍布港九新界，政府呼籲曾到訪市民須盡快接受檢測。

  • CoCo壹番屋

時間：2022年1月7日下午3時至下午5時

地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡4樓402號鋪 （Coco Ichibanya, Shop 402, 4/F, Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong）

  • 壽司郎

時間：2022年1月9日上午10時至上午11時30分

地址：上環德輔道中199號無限極廣場2樓201號鋪（Sushiro,Shop 201, 2/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong）

上環無限極廣場2樓壽司郎列為高危場地。（林宇翔攝)

  • 大食代

時間：2022年1月6日下午12時30分至下午1時30分或2022年1月7日上午9時至上午10時

地址：九龍油塘高超道38號大本型商廣場3樓308-312鋪（Food Republic Domain, Shop 308-312, Domain, 38 Ko Chiu Road, Yau Tong, Kowloon, Hong Kong）

九龍油塘高超道38號大本型商廣場3樓大食代。（資料圖片）

  • 翠河餐廳

時間：2022年1月10日下午12時30分至下午4時30分

地址：北角七姊妹道106-110號地下1號鋪（Green River Restaurant, Shop 1, G/F, 106-110 Tsat Tsz Mui Road, North Point, Hong Kong）

  • 師兄茶冰室

時間：202218日上午1130分至下午1230

地址：將軍澳翠琳路11號翠林新城匯翠坊街市2樓W62號鋪（Shop W62, 2/F, Tsui Lam Market Place, Tsui Lam Square, 11 Tsui Lam Road, Tseung Kwan O, New Territories, Hong Kong）

  • 譚仔雲南米線

時間：2022年1月6日下午6時30分至下午7時30分

地址：北角炮台山英皇道177-191A利都樓地下B及C鋪（Tamjai Yunnan Mixian, Shop B & C, G/F, Rialto Mansion, 177-191A King's Road, Fortress Hill, North Point, Hong Kong）

  • 翠河餐廳

時間：2022年1月5日下午7時至下午8時

地址：北角堡壘街19號A地下（Green River Restaurant, G/F, 19A Fort Street, North Point, Hong Kong）


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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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