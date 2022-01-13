【新春2022】4商場聯辦新春偽旅遊打卡景點　日韓台越4地特色彩燈迎虎年

▲ 七彩繽紛的燈籠讓人仿如置身壞南會安古城燈籠街現場。（商場提供）

壬寅虎年即將來臨，新春期間，迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場聯手打造日韓台越「彩燈『型』新春」，將港人熟悉的四個旅遊熱點所舉辦的傳統燈光慶典、節日活動，原汁原味呈現。

台灣平溪天燈節@港灣豪庭廣場

商場以平溪及十分景點作主題，巨型鐵道加上台式鐵道列車裝置，讓大家恍如置身於台灣。隧道內更掛滿色彩繽紛的天燈，盼願藉天燈將無限浪漫祝福帶給大家。隧道外，由淡黃色霓虹燈站牌以及木系座位組成古樸的「十分火車站」，重現台灣的簡樸單純氛圍。車站另一邊則設有巨型傳統天燈，祝願港人新一年平安幸福。

韓國首爾燃燈節@迎海薈

韓國燃燈節已有逾1300年歷史，是最大型的佛教節日慶典。節慶時，善信們會提着燃點的花燈緊隨巨型花車遊行至首爾的佛教聖地曹溪寺，喻意照亮世間、驅趕黑暗。商場今年將這個承載傳統祝福的慶典，打造成彩燈隧道。隧道內掛滿五彩繽紛的彩燈，加上燈籠上的韓文「福」字 ，祝福大家事事順利，財來福到，迎接充滿福報的新一年。

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越南會安燈籠節@逸峯廣場

糅合了歐亞各國商旅文化的會安，每個農曆月14日，滿街滿河均會遍佈燈籠，家家戶戶亦會在門外懸掛燈籠，彷彿接收各國文化所凝聚的祝福。這次古城的燈光移至商場之中，不只有充滿會安風格的大屋，還有燈籠店，仿如置身會安古城燈籠街現場。燈籠街巨形裝置旁更有特色三輪車，祈願同時更可拍出充滿異國風情的美麗照片。

日本秋田竿燈祭@翔龍灣廣場

每年8月3至6日，日本東北秋田縣秋田市都會舉行竿燈祭，一眾男居民會捧着以竹竿及提燈模仿禾稻而製成的「竿燈」巡行，以祈求五穀豐收、無病無災。商場重新塑造秋田縣必到景點田澤湖御座石神社鳥居的美景。在鳥居兩旁設置3米高的大型七彩秋田竿燈打卡牆，竿上的彩燈印有日式風車及櫻花圖案。場內更設有竿燈祭必備的日式太鼓，寓意鼓舞飛騰迎新歲，祈求來年生活富足、幸福滿溢及健康平安。

「彩燈『型』新春」活動詳情

日期：即日至2月16日

時間：10am至10pm

地點：迎海薈 （馬鞍山烏溪沙路8號）、 逸峯廣場 （粉嶺馬適路1號）、翔龍灣廣場 （土瓜灣新碼頭街38號）、港灣豪庭廣場 （大角咀福利街8號）

記者：王嵐