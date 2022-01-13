【COLLAR出道】《全民造星IV》女團出道前夫大反擊 前夫High爆首宗婚姻出現「裂痕」

ViuTV的 《造星IV》女團正式誕生，女團取為「COLLAR」，共有8名成員，引起一眾前夫開FB群組大反擊，有前夫更High爆首宗婚姻出現「裂痕」，引起網民熱議。

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一名前夫在facebook群組「前夫反擊戰」中發帖，稱只是在Collar ig 直播留言Candy，結果激嬲前妻，

佢竟然衝入黎個Live到捉我喎！留言都唔比，今日已經連開三戰😫頂住丫大家！

（小弟只是在Collar ig 直播留言：Candy🙈）

該名前夫又稱超級欣賞candy，死而無憾，

Candy如果你睇到呢篇野，我希望你知道由你第一Round 開始我已經好支持你，我超級欣賞你！作為晴蛙，我死而無憾。我已經教緊個仔認你，萬一我有什麼不測，第時由我個仔繼續支持你啦。

最新影片：

從前夫上傳的WhatsApp截圖可見，

前夫問：甘錯系邊Y， 前妻答：我唔想同你講野，好嬲你 前夫問：我到底做錯咩先，看IG咋 前妻答： 你覺得我無理取鬧

帖文一出引起網民熱議，大批前夫紛紛留言支持，「撐住呀師兄 表示最崇高嘅致敬」、「加油，反擊戰不容讓步」、「唔公平喎，打字姐下麻？好好笑」、「咁你未又試下用隻手睇mirror，雙向嘅姐」。

女團取為「COLLAR」，成員包括Ｍarf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）和李芯駖 。

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責任編輯︰王明芳