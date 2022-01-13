【正能量】餐廳聘聾啞人士貼暖心力撐通告 藍海寧：是暖心的支持力量

▲ 餐廳東主相當暖心。

香港有餐廳東主在餐室當眼處張貼了一張通告：「本餐廳聘用了一位聾啞人士職員，如對服務不滿想作出任何投訴，請直插本人，直插電話：xxx，謝謝。」

相信顧客看到上述窩心通告，肯定怨氣大消，大事化小，小事化無。

我在台灣營商的朋友T先生，聘請了多名聾啞、輕度智障和有認知障礙症的人士，讓他們擔任後勤如廚房及清潔工作。雖然殘疾人士在靈活度和溝通方面及不上正常人，教導他們要比其他員工更有耐性，但他們工作勤奮、忠心耿耿、流失率低，不會經常搵工跳槽，亦不會耍手段要求升職加薪，很受某些僱主歡迎。

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最近看到一件感人的真人真事。

在意大利米蘭，一名六十來歲的工廠雜工，距離退休年齡還有兩年多，但自小患有認知障礙症的他，近日身體狀況愈來愈差，雖備受痛症困擾，卻堅持繼續工作，謹守崗位。

同事們知道他的身世後，決定合力為他製造一個驚喜。公司五十位同事均自願捐贈自己的年假給他，有人捐出僅餘的數天年假，有的悉數捐出十數天年假，最後合共捐出二百四十六天假期。

雖然還未達到讓他即時毋須上班的日數，但公司表示願意承擔餘下日數，好讓這位忠心勤奮的好員工，能夠在受薪情況下提早退休，回家養病。

疫情嚴峻的日子，我們身邊一定有人面對經濟上的重大困擾：失業、開工不足、資金周轉不靈、生意一落千丈、無法償還貸款……長貧難顧，我們未必有能力借出許多金錢，但可以送盒口罩，贈君食物，僱用他們作短期工等，是一份心意，更是暖心的支持力量。

全文刊於《經濟日報》，原題為「直插電話」