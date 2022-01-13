【王力宏離婚】出示律師聲明稱被李靚蕾抹黑　蕾神踢爆前夫一直買網軍做騷

▲ 李靚蕾跟王力宏連日再度開火。

蕾神李靚蕾前晚（11號）深夜發文，力斥王力宏未在她同意下，帶同三名陌生男到來，直奔舊居「吾疆」，嚇得不敢開門，更指王力宏試圖強行闖入，嚇哭小孩！其後王力宏透過經理人公司回應媒體，並發文駁斥李靚蕾，指對方想像力太豐富。

之後李靚蕾再出聲明，反擊王力宏，更揚言王力宏聽從哪一位律師建議，要帶同其他人來探訪舊居。

【王力宏離婚】回應蕾神指控稱前妻想像力太豐富 王力宏反擊：不要阻撓探視

最新影片：潘靜文+林智樂訪問

今天早上王力宏經理人公司就發出跟律師的會面建議聲明，力證是在律師建議下，王力宏才認為不應該與李靚蕾單獨相處，更指出現時二人離婚事件已變成「充滿虛構且惡意的抹黑行動。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

而微博昨晚起瘋傳一張疑是王力宏跟工作人員視角的圖片，當中證明王力宏是帶同玩具和氣球要探視小孩，同時又流出李靚蕾監視器畫面作對比，可見力宏站在門前，是提著一個鮮黃色的袋子，門側又放了不少玩具禮盒，有網民就指「力宏為孩子們準備了很多禮物，但最後並沒有見到孩子，看孩子遭拒絕後，將禮物留在門口給孩子的。」

而在王力宏發出律師聲明後，李靚蕾今早再在IG發文反擊，指控王力宏長期買網軍來博取支持，更附上對方買網軍的單據，對王力宏再重錘打擊。

【王力宏離婚】蕾神再出終極聲明 李靚蕾反駁貪錢論：不接受房子贈予

李靚蕾反擊全文：

「做錯了事情不但沒有任何悔意，還要為了混淆視聽購買關於你帶禮物氣球的網軍，營銷號，熱搜來操弄媒體和大眾來轉移焦點（那張照片除了你沒有其他人可能會有）。

其實那天你帶了氣球禮物能證明什麼？😅只能證明你上演了大野狼童話故事的戲碼。當天你確實利用禮物和氣球試圖騙我開門。你說：我跟兩位工作人員帶了很多禮物喔，然後電鈴監控鏡頭也被你的氣球遮擋。你重複說：我們帶禮物來了，你先拔掉監視器，然後讓我們進去，也強調除了兩位未經我同意的工作人員，真的都沒有別人喔，只有帶著禮物的我們（結果後面還躲了另一位男士）。

配圖附上部分你長期購買網軍的證據，請款單上有你不同員工的簽核，也有匯款帳戶資料和購買憑證，這些都是你本人做最後審核付款，所以請不要推拖給員工。一輩子還很長，我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸，讓我們能身心健康的過日子而已。」