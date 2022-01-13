【高官飯局】高官貴人該審時度勢 顧紀筠：祈求沒有政治智慧的人能長點智慧

▲ 顧紀筠祈求沒有政治智慧的人能長點智慧。

我不從政，但不代表我沒有政治智慧。假如我是一個重要人物（起碼別人會衡量你的價值），我會對自己的行為，格外上心。因為一個生日派對，令一眾高官及政客陷入防疫危機中，當中，實在有頗多值得商榷的地方。

一、地點：邀請的賓客都是名人，那麼是否應該找個私隱度較為高的地方？然後大家有足夠的空間做好防疫距離。唔明點解要揀個酒吧餐廳，聽說內部非常擠迫，與公眾地方咫尺之隔。估計，亦因為沒有足夠地方坐，所以幸運地，好多人到一下便離開了。

二、在這個疫情嚴峻的時候，作為高官貴人，也該審時度勢是否適宜出席。假如因為地點四通八達（因為沒有正式門口進入），可能連「安心出行」都忘記做的話，那麼問題就比防疫意識薄弱更嚴重，屬於知法犯法。

當然，某些想法較保守和周詳的人，索性缺席這個生日會，真的是抹一額汗！

看着新聞片段的人們，聽到得進竹篙灣隔離的各位長官，並遭特首責難，忽然覺得，香港仍算是平等的，誰有權抗拒隔離？大人物都要紆尊降貴，到竹篙灣體驗一下。

此時，我們又回到洗手消毒、足不出戶、自求多福的日子。最可惜的是，所有受防疫工作而影響的老闆、夥計們，經濟、生計又再次受到考驗。

祈求沒有政治智慧的人，能夠長點智慧。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「政治智慧」

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