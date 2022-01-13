【新春2022】The ONE x 肥蛙工廠新春園遊會　首推3D公仔打卡位及虎年限定精品

▲ 打卡佈置重現了維園年宵市場的場景，熱鬧好玩。（相片來源：商場提供）

虎年將至，各大商場也以特別裝飾吸客。本地人氣插畫師蛙姐（Mandies Kwok），Instagram坐擁15萬粉絲，今個農曆新年，蛙姐夥拍The ONE以肥蛙主題，於1月18日至2月20日特設全港首個【The ONE x 肥蛙工廠 · 新春園遊會】，過年不妨去打卡。

新春園遊會以港人熟悉的傳統年宵攤檔作藍本，重現久違了年宵氣氛，打造成集打卡購物於一身的新春園遊會。應節的「肥蛙」更變裝成老虎及招財貓兩大新造型現身賣萌，更有超過30個本地手作品牌輪流進駐，售賣多款虎年限定版及自家創作產品。

▲ 愛吃愛玩的「肥蛙」一邊篤著魚蛋，一邊等待大家一同辦年貨準備過虎年。（相片來源：商場提供）

由1月25日至1月31日更設期間限定的「肥蛙工廠•年終活動Pop-Up」，粉絲必買蛙姐特意為The ONE設計的獨家限量版虎年利市封及賀年揮春，「金運全開利是封」有為食「肥蛙」拿著甜點的樣子，以及一套兩款的「虎虎生威揮春」。The ONE Club會員只須於場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額、完成指定步驟或讚好The ONE官方社交平台，即可換領。

▲ The ONE Club會員以電子貨幣即日消費滿$600，即可換領利市封。（相片來源：商場提供）

【The ONE x 肥蛙工廠 · 新春園遊會】

地點：尖沙咀彌敦道100號The ONE UG2中庭

日期：1月18日至2月20日

記者：張頌婷