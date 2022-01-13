【第五波疫情】袁國勇料「牛気」或因餐具傳播　建議數類人士可考慮戴兩個口罩

▲ （陳永康攝）

本港爆發第五波疫情，Omicron變種病毒在本港社區擴散，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）在電台節目中表示，目前確診個案未有幾何式增加，反映疫情受控，若之後不再出現源頭不明的個案，第五波疫情有望於農曆新年前後停下來。

袁國勇指出除了超市理貨員的個案，仍未找到感染源頭之外，其他個案已經找到傳播鏈，如果確診個案仍然維持找到傳播鏈，在密切接觸者之間傳播，這波疫情有望在農曆新年前後「停到落黎」，強調目前最重要是市民接種疫苗。

對於他昨日（12日）表示，Omicron空氣傳播能力很強，戴兩個外科口罩的建議，可以減低「漏氣」情況，今日再補充稱若外面戴布口罩，會更貼面，效果更好，但認為現階段「未必個個都要這樣做」，建議不能打針的長期病患者、從事高危行業，如機場員工、在室內工作如售貨員等，可考慮戴兩個口罩。

至於衞生防護中心擔心銅鑼灣希慎廣場「牛気」懷疑出現傳播，憂慮打邊爐會霧化病毒，令病毒更易傳播，袁國勇認為打邊爐不會增加新冠病毒的傳播風險，熱空氣上升亦不會製造更多霧化；而火鍋店理論上空氣轉換量高，估計因為兩人要坐得好近才造成傳播，對今次兩名患者「隔成行」但仍有病毒傳播感到奇怪，推測病毒亦可能透過食肆的共用物品，例如食物夾傳播。

最新熱門影片：【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳 專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋