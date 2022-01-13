【封城聚會】英國首相約翰遜涉違反限聚令　封城期間開40人飲酒派對公開致歉

▲ 英國首相約翰遜（Boris Johnson）捲入違反防疫措施醜聞。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）捲入違反防疫措施醜聞。約翰遜被指於前年在全英封城期間，在首相府舉行約有40人參加的聚會，因而受到外界猛烈抨擊。約翰遜周三在國會上解釋，是以出席工作活動的方式，於聚會上逗留了大約25分鐘，並為事件致歉。

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據英國獨立電視（ITV）報道，約翰遜首席私人秘書雷諾玆（Martin Reynolds）2020年發出一封以「保持社交距離酒會」為題的電郵，標明是「機密，只限首相府職員」，邀請職員在5月20日到首相府花園參與聚會。

報道指，派對原本預計會有100人出席，最終約有40人出席。而聚會舉行期間，花園餐桌上有食物及葡萄酒供應，約翰遜及其太太西蒙玆（Carrie Johnson）也有出席。

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派對舉行的時間，英國仍處於封城狀態，並實施嚴格防疫措施，餐廳、酒吧及學校全部關閉，僅容許民眾在兩米社交距離下，於戶外與一名非家庭成員見面。措施一直到2020年6月才得以放寬至6人，但大規模聚會仍然被禁止。

約翰遜當地時間周三中午在國會上發表聲明，承認2020年封城期間曾出席首相府一個聚會，並表示當時是以出席工作活動的方式，在聚會上逗留了25分鐘，希望答謝一眾在疫情期間努力工作的同事，但後來他又回想應要求同事離開，改以其他方式致謝。

約翰遜就事件向公眾道歉，表示明白到事件令民眾對他，以及其領導團隊留下壞印象。事件觸發部分在野工黨及保守黨國會議員公開批評約翰遜，要求他辭職。而約翰遜表示，不認為應該在獨立調查出結果前辭職。

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