【避派利市】提早請年初四假年初七返工 已婚男：老婆話唔想派利市給未婚同事

▲ 已婚打工仔提前請年初四假，打算年初七返工不用再派利市。

2月1日是虎年大年初一，打工仔只要請年初四一日假，便可以連放6日，直至年初七星期一才上班。有打工仔在討論區上發帖指，其中一位已婚男同事已經提早請年初四的假期，直至年初七才返工，理由竟然是老婆不想他派利市給未婚的同事，直言年初七才上班便不用派利市，令發帖的打工仔感到錯愕，更直言「其實大家都冇預佢會派利市畀同事？……」

該名打工仔在香港討論區上發帖指，該名已婚男同事是2021年農曆新年後才入職，去年12月他已經申請放虎年年初四的假期，原本其他同事都沒有為意，直至打開1月月曆才得悉他已請假。

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打工仔續指，同事一齊午餐時，多口問已婚男同事請年初四假是否想連放數日，，但理由卻令人詫異。

原本大家都冇為意佢初四攞咗假，今日開個月曆睇先發現佢放假，食飯嗰陣多口問佢點解初四攞假係咪為咗放多幾日假呀？

已婚男同事直言，自己申請放年初四假，純粹是老婆不想他派利是給已婚同事，要求他假期，如此星期一上班時已經是年初七，順理成章不需再派利市。

點知佢話唔係純粹因為佢老婆唔想派利是畀未結婚同事，所以叫佢攞假，到星期一返工嗰陣都已經初七就已經唔使再派利是。

發帖者最後指，同事們都沒有預他會派利市，並指該名男同事不是上司，互相同級不派利市都沒有所謂，但對已婚男同事的太太則有微言。

大家都冇預佢會派利是畀同事，話晒男同事又唔係上司，大家咁高咁大派唔派都冇所謂啦，但係佢老婆咁樣 ...

貼子引起不少網民討論，有人直指即使派利市都是20元，大家討個意頭開開心心；也有網民指，公司已婚同事從來沒有派利市的習慣，互相之間說聲恭賀說話已經足夠。

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責任編輯：王明芳