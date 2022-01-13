【揚眉女子】生態藝術家葉曉文繪製人氣壁畫　尋花問葉記錄香港特有動植物

▲ 生態藝術家葉曉文在梅林子繪製壁畫，成了山友的打卡位。

疫情下多了人行山，但大家往往匆匆而行，對香港的原生植物又有多少了解？80後女生葉曉文深愛香港的大自然，2019年秋天更在梅子林繪製壁畫，意外成為郊遊人士的打卡位。「走入大自然而enjoy那環境，但其實它由不同的植物細節組成，慢慢細味，就是雜草也有它的生存法則。」葉曉文尋花問葉之道，可她由大學生涯講起……

熱愛大自然的葉曉文，其實現居於荔枝窩，地點隔涉。記者約她做訪問，都是讓她「出省」的時機做。「是去年9月才搬入荔枝窩的，因有農田要打理。那裏是客家圍村，近年各NGO都在此實行復耕計劃，有不同大小的農場，如香港大學在試種咖啡豆。除了村民外，各機構有全職或兼職的20、30名農夫耕田。」

▲ 在眾多香港原生植物中，葉曉文笑言自己最似香港秋海棠，「它生在溪邊河邊，不會生在戶外的太陽位置，似自己的性格愛躲在一旁。」(攝影︰湯致遠)

深入梅子林 壁畫變身打卡牆

葉曉文本身是斜槓族（Slash），畢業於嶺南大學中文系，擁有插畫師/中文寫作班導師/農夫等各式身份。搬入荔枝窩更早的契機，是葉曉文在2019年秋天接了一個project，是在梅子林繪製壁畫作文化記錄。它與荔枝窩約15分鐘腳程，古屋牆垣間，盡是她彩繪中的褐翅鴉鵑、果子狸、黃牛等動物。

壁畫題材是靠跟村民聊天，打聽歷史故事和當地特色，再加上她的個人觀察繪製而成，

在這裏留了3個月，在與村民交談間，知道他們會用草藥醫病，或用雞屎藤做茶果，甚至用植物做藍染，過程中也豐富了自己的知識。至於那裏後來成了山友們的打卡點，也是始料不及。

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《楚辭》中發掘現代植物

回顧葉曉文的尋花緣，其實沿於修讀的中文系。「以前唸很多古書，比如《詩經》、《楚辭》，文人下筆，自然會涉及山水植物，但文字中的植物究竟是甚麼，我又有興趣研究。」她在公園隨意一指，已說「這是鴨腳木，但下邊有堆雜草。但如何定義雜草？它不是栽種，也有很美的生命力，如這叫薜荔，《楚辭．山鬼》篇正有句『若有人兮山之阿，被薜荔兮帶女羅』即是山鬼被裹著這種植物，當中很多典故。」

除了讀書唸到植物的故事，葉曉文中學時已鍾愛園藝及愛逛花墟，「但後來想，這些都是人工培植的花卉，而山上的植物卻是一個寶庫，兼與香港的環境、氣候、土壤有密切關係，不是在盆栽的泥土裏。」

「尋花」繪本 認識香港原生植物

2011年左右，葉曉文開始喜歡行山，一路上發掘不少漂亮風景之餘，還遇到許多很可愛的花，她愛查根問究，發現香港原生的動植物品種原來有2,000多種，慢慢整理繪製，在2014年出了一本《尋花》，其後接續《尋花2》以至記錄香港動物的《尋牠》系列，從植物寫到動物，讀者從她文青系的插畫中，發掘出香港的山林中藏著豐富的植物小趣味。

每本書中，葉曉文寫繪了50多種植物，「畫畫跟影相不同，前者是學習和觀察的過程，了解植物的細節，一筆筆的描繪，會投入了自己的情感，是不及手機拍照方便，但畫完你一定記住。」在山林考察中，葉曉文始終對香港獨有品種的動植物最有情意結，「如香港細辛、香港巴豆，以至香港蠑螈、香港纖春蜓等等，我都想優先想尋找出來，並介紹這些不為人知的瑰寶給城市人。」

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「隱山」農田 種植波斯菊食用花

住在荔枝窩的葉曉文，盡管幾近「與世隔絕」，但她仍很享受這份山居歲月。目前她有份打理一片面積達7,000呎，名「隱山」的農田，以種植食用花為主。「菊科的植物，如波斯菊、芳香萬壽菊等，可用以沖茶，或加工後製曲奇，維持農田的日常營運。閒時也會帶寫作班、繪畫班的同學入來。荔枝窩是海岸公園，但既有客家文化，亦有農田生態，是個充滿創作靈感的地方。」

▲ 荔枝窩近年推行復耕計劃，收成蘿白也相當甜美。 (被訪者提供相片)

▲ 葉曉文打理農田，一切也樂在其中。 (被訪者提供相片)

本來葉曉文居住長沙灣，但搬入郊區荔枝窩後，她更有機會與大自然作「親密接觸」，「一般人而已，行山是短時間的逗留過程，只可看到日間的動植物。但居於山上，睡不著出去行，一齊住，會見到不同植物四季的變化，那份感覺是很奇妙的。」一花一世界，在葉曉文眼中自有無窮的學問和趣味。

記者︰馮柏偉