【打工體驗】為演戲增值歷練當魚販　劉俊謙體驗劏魚拆蟹：另一個世界

▲ 劉俊謙體驗當一日魚販。

影壇新貴劉俊謙（Terrance）涉獵不同範疇工作，在舞台劇、電視劇及電影演出工作日日忙個不停，但為了演戲他願望付出，最近他寧願放棄休息時間，嘗試當一天魚販，希望透過此次體驗對將來演戲有幫助。

Terrence早前去到香港仔魚巿場親身體驗一天魚販的工作，清晨3時出發往香港仔魚類批發巿場，見証最新鮮的魚獲由魚船運送到碼頭。

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早上6時開檔

變身魚檔買手的Terrence跟老闆學習如何挑選新鮮海鮮，及如何向批發購入魚獲，並運送到街巿準備賣給巿民大眾食用。雖然不眠不休，但他表示能親身體驗新鮮事情，認為機會難得，精神活力有增無減。

完成入貨後，Terrance隨即將購入的海鮮朝送到天水圍街巿準備開檔，早上6點，他換上水鞋、圍裙及膠手套，一身魚販裝束跟新人Chris將海鮮運送到街巿檔口，將海鮮擺放妥當售賣位置，然後才正式開工，學習如何劏魚及認識魚類。

▲ 劉俊謙幫手擺賣。

發揮幽默本色

雖然沒有經驗，兼被老闆邊教邊鬧，但無損學習的決心，魚檔老闆教他如何捉蝦蟹不被致被弄傷，劏魚、去鱗等，絕非易事，雖然顯得生手，但經過老闆教導及專心學習，總算成功上手，之後Terrence更邊跳舞邊劏魚，表現輕鬆，盡情發揮其幽默本色叫賣，氹得街坊甚為高興。

他說：「賣魚原來都需要很多技巧，是富有生命力的行業，不單止需要體力，還要用腦及交際手腕，是全能的工作，若再有機會也會做兼職玩玩。」

▲ 落手落腳處理海鮮。

具生命力的行業

經過一日辛勞，Terrence滿足地分享：「體驗魚檔一天遊，由朝早3點去到魚巿場入貨，之後返到天水圍落貨，學了如何將蟹分公乸，學了如何劏魚切腸，如何避免被海鮮弄傷。」

Terrence謂魚販不易當，他續說：「在於這行業所有事情都需要經驗，搬貨只是純粹體力，但如何要擺設，何時入甚麼貨，做甚麼價錢，甚麼是當造，如何定奪甚麼是靚貨，這些都是很困難，這份工作對我來說非常陌生，完全是另一個世界，是甚有生命力的行業，所有事情都很實際，我們都要一手一腳努力去做。」