【無奇不有】男子搭飛機出奇招防疫　座位蓋白布貼膠紙「自我隔離」

▲ 男子搭飛機出奇招防疫，座位蓋白布貼膠紙「自我隔離」。

為了防疫，可以去到幾盡？內地近日瘋傳一張照片，一名乘客乘搭飛機時，在座位上搭起「帳篷」，隔絕自己和其他乘客，以減少受感染的風險，此舉引起網民熱議。

綜合內媒報道，日前有網民於微博分享，從洛杉磯飛往廣州南方航空CZ328航班上的奇景。一名坐在經濟艙中間第二排的男乘客，在飛機起飛後，拿出一大張塑膠質地的白布，開始「改造座位」。

最新影片：

▲ （網上圖片）

報道指，男乘客用膠帶將白布的兩端黏在前排座椅上，又將另外兩端黏在自己座椅的靠背上。完成後，他和同伴鑽進白布內，與其他乘客隔絕。

照片曝光後引起不少網民熱議，有人表示，該名男乘客的行為雖然令人則目，但在疫情全球大流行之際，對此舉表示理解，但亦有人揶揄，如此打費周章，倒不如買一套防護衣，又認為此舉不能隔絕病毒，「除了悶熱不透氣以外沒有任何意義」。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣