  • 18°C
香港時間 : 2022113日 (週四) 18:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生命鬥士】信信出院回家遇疫情停面授課　母憂訓練改網課阻礙兒子發展進程

兒童健康 17:43 2022/01/13

分享：

熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

疫情下，信信媽媽擔心兒子的訓練會改網課，阻礙發展進程。

本港爆發第五波疫情，全港小學、幼稚園暫停面授課堂，連帶提供學前訓練服務也受影響。曾換肝的男童信信日前已出院，下月迎來2歲的他，原訂計劃將接受連串早期訓練，可是疫情下，實體課堂或會改為上網課，媽媽擔憂因而影響兒子的整體發展進程。

信信上年12月再入院，現時已再出院回家了！（相片︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

出院再次回家

25周出世早產嬰信信出現肝臟纖維化，於5個半月大時急需換肝，去年2月進行器官移植手術，在換肝後一直住院，去年12月曾出院回家，可是在平安夜前一晚不適需再度入院，可幸現時已出院回家去。

家人在facebook專頁「救救小心 – 肝」更新信信的消息，上周六（8日），家人發帖開心興奮地宣布信信「再次回家喇」，可以跟媽媽補祝生日。開心之時，父母有擔憂，信信的整體發展因健康及住院限制而減慢，原訂計劃是出院之後，在家休養及定期覆診之外，將會接受連串早期訓練。

最新影片︰

疫情下憂早期訓練改網課

不過，受第五波疫症爆發影響，信信媽媽表示外面再一次變成死城一樣，公園都封了，未能帶信信去曬太陽放電，因而感到灰心，直言「惟有喺屋企發霉比較安全」。加上，受停面授課影響，兒子的訓練或受影響，媽媽憂心因而令信信發展更遲緩。

就此，TOPick聯絡了信信媽媽了解更多詳情，她表示早期訓練班有機會暫停，但未有確實消息，相關姑娘表示要等待指示通知，有機會由面對面上實體課改為上網課。

老師話過如果真係停課，就可能要用zoom來上堂，到時再睇我哋屋企有冇咩玩具可以用來做教材，用在zoom做教學來幫信信做訓練。

可是信信年紀小，媽媽擔憂網上上課比較難，「怕佢唔集中，通常上實體嘅堂會好啲」。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

與家姐學習分享一起成長

另外，最新的帖文分享了信信可愛的照片，當中見他跟3歲半的家姐一起在家中玩耍，媽媽笑指女兒年紀小，現時亦未懂照顧弟弟，更時有爭玩具玩的情況，希望他們學習相親相愛。

媽媽生日願望是希望仔女健健康康，永遠相親相愛。（相片︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

雖然早期訓練受疫情影響，但信信出院回家的發展總比留在醫院好，因為屋企有家人陪伴，包括有家姐陪伴信信一齊玩、一齊成長。在昨日（12日）帖文，媽媽有感︰

希望你一直健健康康過每一日，開開心心咁去返學每天進步多一些……希望媽媽今年嘅生日願望會實現，就係呢對姐弟健健康康，永遠相親相愛。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者︰顏紫燕

相關文章

【生命鬥士】信信換肝出院發燒再度入院　媽媽憂兒子抽筋腦有事︰無助又無奈
17:24 2022/01/06
【生命鬥士】信信換肝出院發燒再度入院　媽媽憂兒子抽筋腦有事︰無助又無奈
【生命鬥士】做修補橫膈膜手術成功撇甩氧氣喉　信信未來開始言語治療訓練口部肌肉
10:46 2021/06/07
【生命鬥士】做修補橫膈膜手術成功撇甩氧氣喉　信信未來開始言語治療訓練口部肌肉
【生命鬥士】1歲信信換肝後再做橫膈膜修補手術　父母心情緊張：心臟要再次強大起來
13:46 2021/05/15
【生命鬥士】1歲信信換肝後再做橫膈膜修補手術　父母心情緊張：心臟要再次強大起來

你可能感興趣

【生命鬥士】信信換肝出院發燒再度入院　媽媽憂兒子抽筋腦有事︰無助又無奈
17:24 2022/01/06
【生命鬥士】信信換肝出院發燒再度入院　媽媽憂兒子抽筋腦有事︰無助又無奈
【生命鬥士】做修補橫膈膜手術成功撇甩氧氣喉　信信未來開始言語治療訓練口部肌肉
10:46 2021/06/07
【生命鬥士】做修補橫膈膜手術成功撇甩氧氣喉　信信未來開始言語治療訓練口部肌肉
【生命鬥士】1歲信信換肝後再做橫膈膜修補手術　父母心情緊張：心臟要再次強大起來
13:46 2021/05/15
【生命鬥士】1歲信信換肝後再做橫膈膜修補手術　父母心情緊張：心臟要再次強大起來
兒童健康 爸媽心聲 家庭關係 Zoom 幼兒教育 網絡熱話 教育議題 疫情 器官捐贈

最高瀏覽

【牙瘡蛀牙】Coffee3歲仔上唇腫脹慘變「鴨嘴」　驚揭一個習慣致蛀牙生牙瘡
13:08 2022/01/12
【牙瘡蛀牙】Coffee3歲仔上唇腫脹慘變「鴨嘴」　驚揭一個習慣致蛀牙生牙瘡
【新冠肺炎】北角裝修工人染疫　行蹤多處涉紅山半島、壽司郎、大食代等
16:38 2022/01/12
【新冠肺炎】北角裝修工人染疫　行蹤多處涉紅山半島、壽司郎、大食代等
【震撼教育】小一兒子不懂珍惜屢勸無效　媽媽帶去公園齊做一日流浪漢
17:29 2022/01/12
【震撼教育】小一兒子不懂珍惜屢勸無效　媽媽帶去公園齊做一日流浪漢