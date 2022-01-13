【生命鬥士】信信出院回家遇疫情停面授課　母憂訓練改網課阻礙兒子發展進程

▲ 疫情下，信信媽媽擔心兒子的訓練會改網課，阻礙發展進程。

本港爆發第五波疫情，全港小學、幼稚園暫停面授課堂，連帶提供學前訓練服務也受影響。曾換肝的男童信信日前已出院，下月迎來2歲的他，原訂計劃將接受連串早期訓練，可是疫情下，實體課堂或會改為上網課，媽媽擔憂因而影響兒子的整體發展進程。

▲ 信信上年12月再入院，現時已再出院回家了！（相片︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

出院再次回家

25周出世早產嬰信信出現肝臟纖維化，於5個半月大時急需換肝，去年2月進行器官移植手術，在換肝後一直住院，去年12月曾出院回家，可是在平安夜前一晚不適需再度入院，可幸現時已出院回家去。

家人在facebook專頁「救救小心 – 肝」更新信信的消息，上周六（8日），家人發帖開心興奮地宣布信信「再次回家喇」，可以跟媽媽補祝生日。開心之時，父母有擔憂，信信的整體發展因健康及住院限制而減慢，原訂計劃是出院之後，在家休養及定期覆診之外，將會接受連串早期訓練。

最新影片︰

疫情下憂早期訓練改網課

不過，受第五波疫症爆發影響，信信媽媽表示外面再一次變成死城一樣，公園都封了，未能帶信信去曬太陽放電，因而感到灰心，直言「惟有喺屋企發霉比較安全」。加上，受停面授課影響，兒子的訓練或受影響，媽媽憂心因而令信信發展更遲緩。

就此，TOPick聯絡了信信媽媽了解更多詳情，她表示早期訓練班有機會暫停，但未有確實消息，相關姑娘表示要等待指示通知，有機會由面對面上實體課改為上網課。

老師話過如果真係停課，就可能要用zoom來上堂，到時再睇我哋屋企有冇咩玩具可以用來做教材，用在zoom做教學來幫信信做訓練。

可是信信年紀小，媽媽擔憂網上上課比較難，「怕佢唔集中，通常上實體嘅堂會好啲」。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

與家姐學習分享一起成長

另外，最新的帖文分享了信信可愛的照片，當中見他跟3歲半的家姐一起在家中玩耍，媽媽笑指女兒年紀小，現時亦未懂照顧弟弟，更時有爭玩具玩的情況，希望他們學習相親相愛。

▲ 媽媽生日願望是希望仔女健健康康，永遠相親相愛。（相片︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

雖然早期訓練受疫情影響，但信信出院回家的發展總比留在醫院好，因為屋企有家人陪伴，包括有家姐陪伴信信一齊玩、一齊成長。在昨日（12日）帖文，媽媽有感︰

希望你一直健健康康過每一日，開開心心咁去返學每天進步多一些……希望媽媽今年嘅生日願望會實現，就係呢對姐弟健健康康，永遠相親相愛。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者︰顏紫燕