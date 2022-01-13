【拉筋中風】32歲女子拉筋擰頭致後腦劇痛　主動脈撕裂中風無法說話走路

▲ 英國一名32歲女子拉筋後感覺後腦劇痛，因主動脈撕裂而中風。

拉筋不當，也會中風。英國一名32歲女子拉筋後感覺後腦劇痛，因主動脈撕裂而中風，無法說話和走路。本港有腦神經科專科醫生指出，頸部若拉扯過度，持續時間過長，有機會傷及血管，導致中風。

最新影片：

拉筋後後腦劇痛中風

據外媒報道，多年來，英國黑池一名歌手Helen Farrell因肩頸僵硬而找按摩師，並會在家做伸展運動。去年11月，她在家中拉筋，頭部向左向右郁動後，突然感到後腦劇痛。當時她以為頭痛，遂服用止痛藥，惟痛楚持續。翌日午睡醒來後，她赫然發現自己無法動彈，無法正常說話，口齒不清，說不出想說的話。

她憶述：

我一醒來，耳朵就開始疼痛。那種響亮、刺痛、嗚一聲，就像耳鳴。我嘗試站起來，但卻不能走路或說話，我病得很嚴重。 我嘗試移動雙腳，卻動不了。每次移動，就會突然改變方向。他們說我正經歷眩暈的過程。我的耳朵像在嘎嘎作響，十分刺痛。

她又稱，右手手臂不由自主地晃動，持續了約三個小時。

被送往急症室後，醫生指她拉筋，做肩頸伸展動作時，導致連結接大腦的主動撕裂而中風。她的情況屬於「雙邊脊椎動脈撕裂」（Bilateral Vertebral Arteries Dissection），是做頸部按摩及伸展運動後引發。

她表示，中風後試圖病房唱歌，但發現控制不來，同時亦無力量。經治療後，她恢復說話能力，但唱歌能力受影響，被逼取消已計劃好的工作。不過她相信終有一天唱歌能力會恢復，但不肯定會否回到中風前的狀態。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

醫生：頸部拉扯過度會傷血管

蘇格蘭曾有女子在髮型屋洗髮時，因頸部沒有足夠保護，導致中風。TOPick早前訪問養和醫院腦神經科專科醫生吳炳榮，了解成因。吳醫生表示，

頸部如果拉扯過度，持續時間過長，就會傷及血管。

他解釋，後腦血管有左右兩個分支，血管經過頸椎骨旁邊穿過，然後連結後腦。如果頸椎活動過度，就會傷及椎動脈血管（vertebral artery），該血管於第2節第7條頸椎骨之間的小孔連接腦部。所以頸椎骨突然扭傷，或後仰過度，令椎動脈血管內壁受傷、撕裂，血塊凝固在血管裡面，就會阻塞血液供應。

吳醫生表示，曾有病人去做扭頸的按摩，嚴重扭傷，令椎動脈血管撕裂。他指出，曾有病人做泰式按摩「扭頸」等動作時，弄傷椎動脈血管，引發「美容院中風症候群」；也有病人踢足球時「頂頭鎚」，令該血管撕裂閉塞，引致腦部中風。另外，裝修工人也是易受傷的一群，當他們攀上梯級，持續向上望，頸部後仰過度，也可能傷及血管，導致中風。

傷及「椎動脈血管」後會出現甚麼問題？吳醫生解釋，因為椎動脈血管主要連接後腦及小腦，所以患者容易出現暈眩，感覺天旋地轉，走路不穩。由於腦部負責視覺區，故此會影響視力。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣