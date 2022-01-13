【淋鏹判囚】被指輪椅放家門外阻礙　行動不便漢向鄰居淋鏹囚12年

▲ 被指輪椅放家門外阻礙，行動不便漢向鄰居淋鏹囚12年。（資料圖片）

行動不便的獨居漢被指將輪椅放在單位門外，鄰居多次投訴阻礙走廊通道，獨居漢曾以鎚子襲擊鄰居被判緩刑，翌日獨居漢向鄰居淋潑鏹水，事後對著鄰居大笑，導致鄰居頭、頸及手腳達3級燒傷。涉案獨居漢今（13日）於高等法院承認意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體，判囚12年1個月。法官指被告藉此向鄰居作出報復，行為邪惡及狠毒，令事主身體留下永不磨滅的疤痕，以及餘生需承受痛楚。

被告黃健強（58歲），承認意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體，事發於2020年11月21日，在屯門寶田邨一單位外向沈志成（63歲）淋潑腐蝕性液體，致其身體嚴重受傷。

代表律師求情時指，被告先向事主及家人致歉。代表律師指出，被告與妻子離婚，育有兩名已成人子女。被告於2019年因脊錐手術失敗，並因右腳受損致行動不便，雖然仍可自行步行，但仍須以輪椅協助。

代表律師指，被告並沒有預謀犯案，涉案鏹水用作清洗痰罐。當天早上事主曾取笑被告，導致被告感到沮喪才犯下本案。

法官質疑單位內共有3枝鏹水，質疑使用少許份量清潔已足夠。法官又指事主當時準備進入單位，被告從後向事主淋潑鏹水致其身體嚴重受傷，事主稱被告事後更對著他笑。代表律師指，被告對此已記不起，並強調一時衝動才犯案。

法官判刑時指，難以明白為何因瑣碎事而演變成如此嚴重的襲擊事件，事主須承受無法忍受的痛楚，身體留下永不磨滅的疤痕，以及餘生需承受痛楚。

法官指本案一如以往同類案，行為屬狠毒及邪惡。法官指被告若不收斂脾氣，對公眾將造成危害。法官指本案發生前，被告曾以鎚子襲擊事主，之後又在單位內存放3枝鏹水，斥責被告有預謀犯案，存心報復，沒有任何悔意，判囚12年，連同緩刑期間犯案，該1個月刑期分期執行。

案情指，事主與被告為鄰居。2020年11月21日案發當天，事主回家途中，突然遭被告從後淋潑腐蝕性液體，導致事主全身約18%皮膚3級燒傷，包括面部、胸口、右邊手腳及兩隻腳掌等。當事主轉身時發現被告就在身後，手持一個樽對著他笑，事主隨即向保安求助，警方到場後，事主及被告被送往屯門醫院。

警方其後於被告寓所搜出3樽腐蝕性液體及1個痰罐，案發時被告將腐蝕性液體倒進痰罐後，再潑向事主。

案情又透露，事主與被告自2020年起有爭執，事主不滿被告經常將輪椅放在門外，阻擋走廊空間，曾向警方及管理處投訴。被告則於2020年中，曾以鎚仔襲擊事主，並於案發前1天被判囚1個月，緩刑1年。

醫療報告顯示，事主留院約1個月後出院，他全身多處受到2至3級燒傷，包括頭部、雙眼、頸部、軀幹及四肢均受傷。而從被告家中搜出的腐蝕性液體則證實為濃度73%的硫酸。

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記者：林育慧、楊詠渝