【娛圈有喜】何雁詩鄭俊弘齊宣布喜訊　自爆一索得男預產期在6月

何雁詩與鄭俊弘於2020年元旦宣布結婚,去年11月補擺喜酒,當時已傳何雁詩懷孕,但一直被二人否認。

在今日(1月13日)終於揭曉,何雁詩與鄭俊弘分別在個人社交平台公布喜訊,表示將升呢做新手爸媽,預產期在6月,並自爆一索得男。

何雁詩以英文寫長文分享喜悅,並稱自己正懷男胎,預產期為今年6月,現在心情是夢想成真,又大讚丈夫Fred是個溫柔體貼的好丈夫。

早憑歌寄意

何雁詩和鄭俊弘在前日(11日)已憑歌寄意,暗示有喜消息,兩夫婦在IG一同上載新歌的自彈自唱短片,Fred彈著結他,Stephanie抱住愛犬唱歌唱出新歌《Dear Little One》。

歌曲由何雁詩親自填詞,內容十分有愛,其中歌詞更有寫上:「Guess what?????Dear Little One (a journal by me)」,又有「Whatever you be, we'll still love you, that's what mum and daddy do」,似已經暗示將為父母。