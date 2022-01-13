【娛圈有喜】何雁詩鄭俊弘齊宣布喜訊　自爆一索得男預產期在6月

何雁詩與鄭俊弘於2020年元旦宣布結婚，去年11月補擺喜酒，當時已傳何雁詩懷孕，但一直被二人否認。

在今日（1月13日）終於揭曉，何雁詩與鄭俊弘分別在個人社交平台公布喜訊，表示將升呢做新手爸媽，預產期在6月，並自爆一索得男。

【娛圈喜事】鄭俊弘何雁詩補擺婚宴 Stephanie穿性感婚紗騷美好身段

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何雁詩以英文寫長文分享喜悅，並稱自己正懷男胎，預產期為今年6月，現在心情是夢想成真，又大讚丈夫Fred是個溫柔體貼的好丈夫。

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早憑歌寄意

何雁詩和鄭俊弘在前日（11日）已憑歌寄意，暗示有喜消息，兩夫婦在IG一同上載新歌的自彈自唱短片，Fred彈著結他，Stephanie抱住愛犬唱歌唱出新歌《Dear Little One》。

歌曲由何雁詩親自填詞，內容十分有愛，其中歌詞更有寫上：「Guess what?????Dear Little One (a journal by me)」，又有「Whatever you be, we'll still love you, that's what mum and daddy do」，似已經暗示將為父母。