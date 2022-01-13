【中學巡禮】女團人氣新星Marf吸金力強 中學母校兆基創意書院課程大解構

▲ 香港兆基創意書院，是香港首間提供全面創意教育的直資高中。

ViuTV女團COLLAR1月12日正式出道，8位成員中人氣呼聲最高的莫過於邱彥筒（Marf），她自從參加《全民造星IV》以來已經受到廣告商的青睞，吸金力驚人。現年19歲的Marf是香港兆基創意書院的畢業生，她因熱愛小動物而擔任過獸醫護士，同時兼職當模特兒及舞蹈員，中學時期曾跟Mirror的排舞師方家諾（Rock Sir）學習舞蹈，並在對方鼓勵下決定參加《造星IV》比賽，最後勝出贏得冠軍。

Marf的中學母校香港兆基創意書院，是香港首間提供全面創意教育的直資高中。香港兆基創意書院創校於2006年，致力推動創新與多元的高中教育，辦學宗旨是為有志投身藝術創作的年輕人，建立一個專門研習藝術、培養文化涵養的空間，提供雙軌學習，增加學業的選擇和出路。

兆基創意書院原本只提供高中「雙軌課程」，除提供除了提供香港中學文憑課程滿足本地大學入讀要求外外，還提供創意藝術文憑課程，學生於中四時須先修讀全部四個創意藝術範疇，包括DVC（設計與視覺傳意）、FVA（電影與錄像藝術）、ESS（空間研習）、MMPA（表演藝術）於中五時專修其中一個範疇，再於中六完成一系列畢業作品。

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書院獲教育局批准開辦初中課程，並於2021/22年招收首屆中一學生，預計首批招收50多名中一新生。新辦的初中課程將分為三大範疇，除教育局規定的初中教育主要科目外，也會有校本的「日常生活與實踐」及「創意藝術基本功」，提供藝術基礎訓練以銜接高中創意藝術課程。

該校不參加教育局中央派位，以面試及工作坊等形式收生。校方指，學校不看重申請人的藝術創作和獎狀等經驗，但希望取錄「對於學習有開放心態嘅學生及家長」，因中一生年紀較小，與家長關係較密切，故家長亦須參與面試，學校會從中觀察親子互動及了解家長是否認同書院理念，過去便曾有「好需要人管」的學生入讀書院後「讀得好辛苦」。

根據書院的網頁資料，2021/2022學年的學費，中一全年學費為3.3萬，分10期繳交；中四至中六全年學費則為2.76萬，中四中五分兩期繳交，中六則分8期繳交，收費有待教育局批核。

責任編輯：鄺嫻