【度假式隔離】2R黃婉佩母女歐遊確診自我隔離　法國租湖畔超豪別墅賞日落煙花

▲ 2R黃婉佩母女歐遊確診，度假式隔離中。

前女子組合2R成員黃婉佩（Race）與新加坡富商David Loh育有一女一子，已淡出息影，生活相當富泰。最近他們一家在Omicron全球爆發之時，正在歐遊歡度聖誕及新年，她近日自爆兩母女在歐遊時先後確診，並在法國分別租住2間豪華獨立屋自我隔離，真係識嘆！

Race黃婉佩日前先透露自己中招，在法國雪山上的豪華獨立木屋自我隔離，並分享雪山靚景相，美景當前Race不禁讚嘆︰「What a view！」大屋非常闊落，裝潢以木材及黑白傢俱為主，給人溫暖、有格調的感覺。

▲ Race的4歲女兒確診，發高燒3日。（IG圖片）

昨日（12日）Race再連出兩個post分享4歲女兒都確診，女兒尚年幼沒有打疫苗，發高燒3日，症狀最嚴重，不過現已康復，Race多謝朋友關心。

【新冠肺炎】2R黃婉佩母女法國同確診 女兒未接種疫苗病情一度嚴重

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在女兒確診期間，Race一家在法國又租住了另一間日內瓦湖畔的3層豪華別墅，並在IG分享照片。大屋由木材、黑色鋼和混凝土製成，外型精簡、有個性，而內部以溫暖色調為主，牆壁採用羊毛作為裝飾，且內有5間睡房及4間浴室，可以容納10人。

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屋內地下所有大窗都可以望到日內瓦湖景，還可以欣賞日落和煙花，周邊亦有不少植被，有被大自然包圍的感覺。整棟別墅每晚的租價約一萬元，睇住靚景自我隔離，Race真係好識歎，仲使乜周圍去！

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不過，Race表示這間湖畔大屋沒有廚師，一家人和朋友要自己煮飯，女兒也學識洗衫和擺設餐具。雖然如此，Race對這間屋的評價甚高，「與山區相比，這裡網絡好好多，所以我更有工作效率。」

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雖然丈夫富有，但Race仍有繼續工作，現時是金融地產界的女強人。她在帖文中稱，有人去旅行時會工作，但她認為這並不明智，因為有時差問題，「凌晨2點、4點起身開會並不有趣。」

此外，Race在帖文中也有感而發，認為世界與新冠肺炎搏鬥了很久，加上自己一家也確診，她指出已打疫苗，症狀輕微的確診者，以及身邊感染過新冠肺炎的朋友和同事，大部分人的狀況都很好。

所以我想是時候與病毒共存，遲早與流感一樣，其實流感都會殺死好多人。

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責任編輯︰王明芳