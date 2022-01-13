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【屯門疫情】屯門兆麟運動場增設流動採樣站　屯門北檢測點人流較少

社會 13:06 2022/01/13

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屯門市民強檢情況。（林宇翔攝）

政府今日（13日）宣布，為疏導屯門兆麟社區會堂社區檢測中心進行2019冠狀病毒病檢測的人流，今日下午將在該社區會堂附近的兆麟運動場增設流動採樣站，方便屯門區的居民及工作人士進行檢測。

兆麟運動場採樣站的服務時間如下：

  • 1月13日：下午2時30分至晚上8時
  • 1月14日至16日：上午8時至晚上8時

連同另外10個檢測點（詳情即看：【下一頁】），屯門區今日合共有11個檢測點，開放予當區居民和於該區工作的人士進行「願檢盡檢」。發言人指，根據目前情況，位於屯門北的檢測點的人流較少，市民可嘗試前往有關檢測點進行檢測，輪候時間可能會較短。

除屯門區內的檢測點，屯門區居民和在屯門區工作的市民亦可使用全港各區的社區檢測中心／流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測服務。

最新影片推介：【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳　專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津
 

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