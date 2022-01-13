【冷血教練】7歲柔道男童遭重摔苦撐70日亡　母忍喪子之痛向教練索償500萬

▲ 台灣一名7歲男童遭柔道教練重摔致死，媽媽誓為兒子討回公道。

去年4月台灣7歲男童帷帷上柔道班時，遭教練和師兄輪流重摔多達27次，導致重傷昏迷，留院70日後於6月不幸因心臟衰竭離世。帷帷的媽媽誓為兒子討回公道，向教練及相關人士索償1,800萬台幣（約507萬港元）。

綜合台灣媒體報道，今日（13日）帷帷媽媽在律師的陪同下到台中地方法院，向涉事的何姓教練、四年級廖學長及其家長、台中市體育總會柔道委員會、台中市體育總會，提出刑事附帶民事損害賠償訴訟，索償金額共1,800萬台幣（約507萬港元）。

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哭訴只能看著兒子骨灰

帷帷媽媽其後召開記者會，一直表現悲痛，提及離世的兒子不禁難過哭泣。她表達了喪子之痛︰

快過年了，大家高高興興團圓，而我的兒子呢？我只能看著兒子的骨灰、看著兒子的神主牌來跟兒子講話，我這個媽媽有多痛，白髮人送黑髮人的痛，教練知道嗎？

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她無法接受教練反指帷帷精神有異、自殘，強調兒子活潑可愛怎會自殘，她只能循法律途徑還兒子清白，讓教練接受法律最嚴厲的制裁。此外，她感謝台灣網紅「鳳梨」（吳泓逸）捐贈30萬台幣（約8.5萬港元），作為兒子後續法律相關訴訟費用。

刑事訴訟方面，何姓教練去年已因「成年人對兒童傷害致重傷罪嫌」，遭台中地檢署控訴。帷帷媽媽今日則就民事部分，向他提出索償。

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被重摔27次致昏迷腦死

事發於去年4月21日，台中市豐原初學柔道的7歲男童帷帷上課僅兩星期，被67歲的教練和師兄輪流重摔多達27次。期間帷帷曾跪地求饒，但不獲理會，最終他被摔至重傷昏迷，送院後被醫生宣判腦死。帷帷留院70日後，父母決定忍痛放棄急救，帷帷於6月29日晚上，在父母陪伴下離世。

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責任編輯︰王明芳