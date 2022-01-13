【抗疫科技】理大研發防病毒3D打印物料　10分鐘内殺滅9成新冠病毒及細菌

▲ 理大成功研發防病毒三維打印物料，可在電梯按鈕應用。

理大跨學科研究團隊成功研發，全球首個可在10分鐘内，殺滅逾九成表面新冠病毒以及絕大部分常見病毒和細菌的「防病毒三維打印物料」。物料將於深水埗區內過百座缺乏管理的「三無大廈」的門柄中使用，團隊亦正與注塑公司合作，冀可量產並廣泛應用於電梯按鈕及手柄等公共設施為社區提供防疫支援，同時計劃生産食肆間隔膠版及手機殼等。

物料的主要成分為樹脂，加入陽離子化合物等抗病毒成份，可以刺穿病毒的細胞膜，並破壞其結構；只要病毒或細菌有細胞膜，就算出現變種也均可殺滅。

帶領團隊的理大紡織及服裝學系副教授盧君宇指出，目前市面上的長效自潔塗層效能金維持1至2個月，而日常清潔也會加快從物件表面脫落，保養成本也很高；而此物料則更耐用及高效，除樹脂堅硬不易損毀，實驗室測試也證實，物料可以在2分鐘內殺滅7成存活於其表面的新冠病毒及其他病毒；10分鐘內的抗病毒率更達至9成，表面幾乎所有病毒和細菌均可於20分鐘內被殺滅，而物料使用3年也可在10分鐘内殺滅逾84%病毒。此外，由於物料的消毒成份是嵌入式而非塗層，即使日常以漂白水等消毒用品清潔，亦不損害其防病毒效能。

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盧君宇又指，物料可以利用3D打印技術，因應需要製作出不同形狀，可塑性甚高，可廣泛應用於公共設施為社區提供防疫支援，例如團隊過去一年曾將物料製作成回收箱手柄、洗手間門柄保護套、電梯按鈕及盲人點字板等，於香港濕地公園、舊衣回收箱等應用。經定期測試均沒有檢測出新冠病毒及大腸杆菌和金黃色葡萄鏈球菌等常見病毒，亦沒有損壞。團隊正就技術申請專利，並用於商業用途。

團隊獲深水埗民政事務處邀請，將會為區內過百座缺乏管理的「三無大廈」，以物料製作成門柄保護套，並安裝在經常有居民出入的門上，協助減低大廈內的病毒傳播風險。

盧君宇表示，透過3D打印大約10分鐘可以打印約10個電梯按鈕，物料成本約10元，相信可以最快廣泛使用。他又表示，目前正與注塑公司合作，希望可量產並將物料廣泛應用中小學校園、醫療保健設施以及公共運輸系統，亦有計劃生産食肆間隔膠版、手機殼等，長遠也望在建屋工程中應用。

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記者：黃小冰