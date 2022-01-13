【小腸氣】咳嗽腹腔突起半球腫塊或患小腸氣　不治療會日漸腫大可致腸臟壞死

▲ 如不治療小腸氣，會日漸腫大可致腸臟壞死

小腸氣又名「疝氣」或「脫腸」，常見於男性。男性患病機會較高，其內臟，多數是小腸，個別個案為大腸，甚至是膀胱，從腹壁突出，形成腫塊。如不治療，小腸氣有機會愈變愈大，突出來的器官一旦「卡」住，會影響腸道暢通和血液供應，有機會導致腸梗塞或腸臟壞死等嚴重併發症。

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較輕微的小腸氣症狀並不明顯 ，突出來的腫塊若隱若現，有些病人更是腹腔受壓時，小腸氣問題才會顯露。例如咳嗽、用力如廁、運動（可引起腹部壓力增加的運動，如舉重）、長時間站立等等……總之「谷住度氣」、下腹受壓，腹腔便會突起如半球狀的腫塊、大腿內側腫脹，甚至腹部劇痛、作嘔，都有機會是患上小腸氣。不過，當患者躺下來時，或搓揉突出的部位，腫塊又會自行消失，所以很多人都掉以輕心。

女性患者當中 ，孕婦小腸氣風險較高。原因和先前所述相近，孕媽媽因腹腔受壓逐漸增加，形成缺口，腸臟有可能從中脫出。孕婦患者較常見的小腸氣部位為腹股溝，稱為「腹股溝疝」；亦有部分孕婦可能會在肚臍出現缺口，形成「臍疝」。

微創手術可即日出院

大部分小腸氣都不會自行痊癒，也無法服藥治療，需手術處理，而且部分個案都能以微創方式完成。醫生只需要在患者腹部上開出三個小孔（約0.5至1.0厘米闊），然後放入纖細的手術儀器，將腸臟推回腹腔。然後，利用纖維膜修補薄弱的肌膜，減低復發風險。一般個案由於傷口細，感染風險低，可減少術後痛楚，可即日出院。同時，醫生亦可透過內窺鏡儀器檢查其他腹腔位置，確保沒有初期小腸氣。