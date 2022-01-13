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【COLLAR出道】Day馬甲造型跟教主撞衫　Marf一身GUCCI打扮接近6萬元

娛樂 13:42 2022/01/13

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

COLLAR一出道由歌曲至造型都受談論。

《全民造星IV》女團COLLAR昨日正式出道，即引起全城網民關注，直播期間一度高達7萬人收看，而COLLAR昨日全員以一身GUCCI登上舞台，可見品牌對COLLAR的重視程度，不過COLLAR的一身型格打扮卻惹來兩極回響，更被網民形容是時裝災難。

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COLLAR昨日舉行傳媒見面會，8人女團上台首次演唱出道歌《Call My Name！》，同時8名成員以GUCCI百周年和Balenciaga合作的系列示人，集貴格與型格於一身。

上台服裝貴過一般打工仔人工

不過COLLAR這身打扮就有讚有彈，有指多位成員未能全部都穿得有型有格，又或者氣質跟品牌未盡匹配，當中只有Marf一身綠色GUCCI中性打扮最被讚賞，被網民指能夠carry到品牌形象。

【全民造星IV】《造星IV》女團今晚出道　前夫大反撃：係時候到我哋用攬枕啦！

最新影片：COLLAR訪問

而Marf的一身打扮，上下衣加上項鍊的價錢也不便宜，有網民查證下相信全身服裝起碼近6萬元！而Day的帆布馬甲裝也要接近3萬元！

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另外，眼利的網民又發現Day身穿的馬甲背心，跟MIRROR的Anson Lo早前演出時的服飾一樣，似有撞衫之嫌，而一班神徒發現後，又比較教主和Day二人誰的身型更為適合，總之COLLAR一出道即引起不少話題。

最新影片：潘靜文+林智樂訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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