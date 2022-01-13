【七線人棄王】陳俊堅+鄭雋熹+程浩駿+林浩文+姚宏遠擔大旗　齊剖白入行多年辛酸

▲ 《七線人棄王》

TVB全新綜藝節目《七線人棄王》由陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠5位自嘲「七線藝人」擔大旗。

除了他們之外，馮盈盈、徐榮、康華、何依婷、林穎彤、戴耀明、鍾志光、王菲、林秀怡、黃嘉雯、「大小姐」林淑敏、黃嘉樂及袁文傑等，何依婷、林穎彤、林秀怡、王菲及黃嘉雯會跟隨大隊到荒島「真‧Camping」，並會在鏡頭面前不顧儀態喪玩。

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五子真情剖白

在本周六（1月15日）播出的半小時部分，5子除了會真情流露剖白入行多年飽受的壓力及辛酸外，更有不少想像以外的環節，包括「七線爆料王」以及能讓觀眾更了解七線藝人日常的「七線Diary」。

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「爆料王」環節中，5子與林秀怡先後互揭「底薪」及「最高月薪」，令人震驚的是6人中底薪最低的竟是林秀怡！而雖然5子自認「七線藝人」，但有人最高月薪竟可高達6萬元，實在匪夷所思。

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為節目豁出去

「為節目豁到世界盡頭」的五子更會先後勇闖藝員科見高層要求加薪、以「七線藝人」身份周街搲贊助、直搗銀行要求借貨、試做半日豬肉切割員以及打小人等。

5子受訪時透露《人棄王》由籌備到推出歷時整整1年，他們指節目能夠成事，全靠曾志偉全力支持：「我哋本來已拍咗個版本，但因效果麻麻，曾生就同我哋開會傾，解釋畀我哋聽個方向錯喺邊，畀咗好多寶貴意見我哋。而我哋亦參考咗曾生提議，以七線藝人角度出發，將自己喺圈入面嘅遭遇同經歷赤裸裸咁呈現出嚟，令節目更加有血有肉。」

他們又謂，由於節目爆盡圈中秘聞及奇聞，所以難免擔心節目胎死腹中，幸好最終曾志偉開綠燈：「獎門人畀好大自由度我哋，令我哋放膽去做。」

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