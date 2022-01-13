【師傅愛你】七仙羽黃德斌合演情侶拍床上戲　阿正演八師傅似吳君如詹瑞文混合體

大型連鎖餐廳與飲食外賣平台合作推出，邀「七師傅」七仙羽、型佬黃德斌，以及憑《膠戰》人氣發升的爆紅商台DJ「阿正」黃正宜拍全新廣告，七師傅與黃德斌更在廣告談情做情侶，演繹富家女與賣魚佬的愛情故事。

富家女與賣魚佬情緣

廣告片中一開始，阿正飾演的「八師傅」八仙正是七師傅的孖生姊妹，以一身七師傅打扮的Master Eight造型，睇中做戶戶送有型送餐專員黃德斌，為了留住對方邊吃鮮味米線，邊分享一個可歌可泣的愛情故事。

劇情就回到80年代，一人分飾兩角的黃德斌就扮演賣魚佬阿斌，放工後一身飛仔打扮在街撩飾演富家女的七師傅，七師傅被斌斌滿身「鮮」氣吸引，火速撻著，但家教甚嚴要過著「獨家」生活（即獨留家中的深閨生活）。

斌斌更到七師傅家談談情，跳跳舞，二人更以「斌豬」、「七妹」相稱，斌豬更花心思用魚片頭、紫菜及蟹柳砌成「LOVE」字米線示愛，要與七師傅「親熱」吃，不過慘被七老母棒打駌鴦，七師傅即叫斌斌跳窗走人，二人戀情無疾而終。

▲ 阿正飾演的「八師傅」。

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3人在廣告片中都甚有發揮，七師傅更獻出第一次拍談情戲份，與黃德斌飾演富家女與賣魚佬故事，七師傅戴起眼鏡做四眼妹，穿起格仔恤衫牛仔褲減齡造型，表達少女懷春的情竇初開的感覺。

七師傅笑言：「我第一次拍談情戲，好開心可以同男神德斌合作，大家好似回到電影《阿飛正傳》的拍拖情懷，氣氛好浪漫，但又有喜感。」

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此外，七師傅謙稱作為拍戲新人，感謝有黃德斌帶她入戲：「我們用了半小時培養感情，練跳舞，還有床戲已相當心足。我更向導演提議二人情深望擺出『師傳愛你』的心心手指甫士，為了這個鏡頭我們NG了幾次，我更開玩笑想導演加接吻戲自肥。」

作為影壇初哥，七師傅事先做了不少功課，不但翻看電影《羅密歐與朱麗葉之後現代激情篇》，更狂煲王家衛電影，她說：「我睇了『花樣年華』、『阿飛正傳』做功課，想演繹到第一次邂逅浪漫含蓄感覺。」

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讚阿正似吳君如詹瑞文混合體

黃德斌今次一人分飾兩角，與七師傅拍談情戲，及飾演有型外賣送餐員，他笑言：「今次拍這個廣告好有艷福，可以同七師傅談情，又要給八師傅搭訕，不過就要加入不少喜劇感。」

他續指：「七師傅拍戲好有喜感，我亦用了KK大叔這類誇張少少的演繹方式，令到大家在場都爆笑，整個拍攝都充滿歡樂氣氛，對住阿正做的八師傅，她的誇張演繹，有點似吳君如加詹瑞文的混合體，十分搞笑。」

此外，阿正除飾演八師傅外，更要為七師傅聲演，她表示：「為了演繹好八師傅這個角色，我睇了她的節目好多次，要學她的仙氣打扮，同模仿她的『譚仔話』，自己都忍不住笑，希望導演收貨，亦希望不是醜化了師傅，皆因她的仙氣與喜感都是她獨有，無人可以代替的。」