【播疫危機】屯門醫院護士學校百人面授上課憂變傳播鏈　院方：明日起全面改為網課

▲ 屯門醫院護士學校被指百名學員仍面授上課，憂慮或成屯門另一傳播鏈。（曾秋文攝）

屯門醫院護士學校被指在疫情嚴峻期間，仍安排百名學生進行面授課堂，並拒絕安排學生到職員飯堂用膳，變相需要到高危的屯門社區用膳，有醫院職員憂慮相關安排會增加校內爆疫的風險，要求院方安排學生轉為網上上課或彈性安排放飯時間。屯門醫院回應指，學校由明日（14日）起全面改為網上授課，減少聚集。

一名屯門醫院醫護人員今日（13日）向TOPick透露，該院現時安排約100名的護士學員在一間課室上課，惟課室沒有防疫間隔，學員間因環境所限難以保持1.5米距離，院方又不允許學員在職員飯堂午膳，擔心現時屯門區已為高危的感染地點，學員經常在當區活動，或成為另一傳播鏈，建議院方轉為網上授課或彈性安排學員的午膳時間，分批到職員餐廳用膳。

該名醫護人員指，院方沒有公開交代繼續面授課堂及不允許學員在職員飯堂午膳的原因，估計院方認為學員非正式員工，而且餐廳座位有限避免人流聚集，但其他護士學校如伊利沙伯醫院普通科護士訓練學校，已轉為網上學習，學員曾向校方反映情況，並要求轉為網上授課，但沒有獲校方正面回應，質疑「院方要求學員實習時又當他們是員工，但要佢俾benefit（福利）時又當人學生。」

屯門醫院回覆TOPick查詢時表示，因應近日疫情發展，尤其是屯門區的情況，學校由明日（1月14日）起全面改為網上授課，減少聚集，強調學校由去年11月起，已安排實體及網上授課；而以實體形式上課的課堂，安排在可容納較多學生的演講廳授課，讓學生保持適當的社交距離。他們必須使用「安心出行」應用程式，上課期間亦須遵守其他防疫措施，例如佩戴口罩等。

由於醫院職員餐廳的使用率一向偏高，所以屯門醫院普通科護士學校在去年11月起，將不同級別學生的用膳時間分隔，並由1小時延長至1.5小時，方便他們用膳。如學生外出，需根據規定更換便服；如在職員餐廳或醫院其他地點用膳，亦須遵守相關的防疫措施。

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記者：陳麗娜