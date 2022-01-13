【敏感病症】研究指中小學生患濕疹及鼻炎情況上升　料與環境因素及新冠肺炎有關

▲ 港大及聯合醫院發布「全港兒童敏感病研究調查」，發現本港兒童濕疹和鼻炎的發病率比以往數字上升。(林宇翔攝）

濕疹、哮喘及鼻敏感是三種最常見的兒童敏感病症。港大社會工作及社會行政學系與聯合醫院兒童及青少年科發布一項中小學敏感病發病研究，發現不論是小學生還是中學生的鼻炎情況，均為學童最流行的敏感病，分別達59.4%及62%，其次為鼻敏感、濕疹及哮喘。

團隊表示，有關數據與2004年的同類研究相比，患濕疹及鼻炎的學童數量增加，而哮喘發病率則有下降的情況，相信部分原因與新冠肺炎有關，包括須居加隔離、減少外出、時常使用清潔劑、酒精等。

團隊在去年2月起，收集44間學校逾2000名中小學生，以及逾600名家長的數據，了解他們在敏感症包括鼻敏感、濕疹及鼻炎等的發病率及影響。

團隊分析共有1165名小一、二學生及家長數據，結果顯示，鼻炎的發病率為最嚴重達59.4%，其次為46.1%鼻敏感、41.6%濕疹，而最低的為哮喘，僅5.5%。

在中學生方面，在1083名中二、三學生及636名家長數據顯示，濕疹、哮喘、鼻炎和鼻敏感的發病率分別為 62%、47.4%、26.5%和6.1%，當中同樣以鼻炎的發病率為最嚴重。

團隊表示，有關數據與2004年的同類研究相比，患濕疹及鼻炎的學童數量增加，分別增加10至20個百分點，而哮喘發病率則有下降的情況。

團隊另就患有不同敏感病症對學生及家長的影響，發現學童的鼻敏感的嚴重程度愈高，家長的壓力程度、抑鬱程度等越高。

聯合醫院兒童及青少年科顧問醫生陸志剛表示，研究發現與過去的數據及國際相比，香港濕疹和鼻炎的發病率較高，惟沒法找出單一的上升原因，相信是因為環境因素與新冠肺炎有關的原因都有機會導致敏感發病率的改變，包括氣候變化、時常進食加工食物、高熱量食品，因而出現肥胖症而增加炎症反應；另因新冠肺炎所衍生的壓力，包括減少外出的機會、須居家隔離的情況等。

聯合醫院兒童及青少年科副顧問醫生鄭正禧則補充指，全球不同研究發現，哮喘在發達的城市及國家均有下降情況出現，原因相信是因部分國家更正對哮喘病的指標，另因新冠肺炎的影響，所有人都佩戴口罩，患者或因減少接觸外來致敏原而減少導致有下降趨勢。

陸志剛又關注，濕疹情況對學童及家庭的影響，指壓力也會影響免疫系統，建議患者要採取健康的生活方式，另需注意患者及家人的心理壓力等。

有見及此，港大與小童群益會推出第五期「童心同行」計劃，又即日起招募被診斷濕疹的6至12歲小學學童及家長參加，在課堂上拆解對濕疹的迷思及加強家長對濕疹的知識。詳情請見：http://forms.gle/huSEFoi6tyrPgvfp6

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記者：郭詩詩