  • 19°C
香港時間 : 2022113日 (週四) 14:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】八大工會向未來特首開單　稍後將舉行座談會與參選人交流

政治 13:57 2022/01/13

分享：

熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

勞工界八大工會今舉行記者會。（林曉君攝）

特首選舉提名期2月中展開，勞工界八大工會今表示，稍後將舉辦「勞工界與行政長官參選人座談會」，邀請行政長官候選人出席，傾聽勞工界意見。

八大工會今舉行記者會，指該聯合政綱已獲得60名勞工界選委一致支持，同時亦獲得至少30位立法會議員聯署支持，其中最無爭議的，是積極開拓優質多元就業職位。

立法會選委界議員、工聯會理事長黃國表示，會再向特首候選人、未回覆的議員、以及各大政團聯絡，解說聯合政綱內容，以爭取認同，未來亦會優先處理較無爭議的項目。

被問到如何評價現任特首林鄭月娥的勞工政策時，黃國僅指，過去五年，受立法會亂象影響，好多想做但未能做到，但隨著港區國安法實施，未來有更多空間解決社會、民生問題，他希望，每一任特首，任內能至少落實一項至兩項重大勞工政策。勞工界立法會議員、工聯會梁子穎則補充道，林鄭任內尚餘半年，還有發揮空間，認為等她任期完結才評論比較合適。

八大工會早前邀請90位立法會議員就聯合政綱表態，最後獲35名議員回覆，其中23人來自選委界、功能組別僅3人回覆，地區直選則有4人。黃國透露，通過交流，私下不少政黨和立法會議員都表示支持聯合政綱，惟擔心其他團體亦要求他們聯署，所以不方便簽名。

八大工會去年年底發表7大聯合政綱，包括積極開拓優質多元就業職位，為年輕人創造向上流動機會；政府帶有檢討外判制度；建立長遠失業保障制度等；完善最低工資形成機制等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

相關文章

特首選舉熱身戰　林鄭暗批前特首梁振英無做足本份？
21:17 2021/03/23
特首選舉熱身戰　林鄭暗批前特首梁振英無做足本份？
【特首選舉】撐林鄭連任？　黃柳權：凡符合「五個善於」應當支持
15:49 2021/08/25
【特首選舉】撐林鄭連任？　黃柳權：凡符合「五個善於」應當支持
【特首選舉】劉兆佳︰中央不透露特首人選風聲　免製造混亂
16:06 2021/08/26
【特首選舉】劉兆佳︰中央不透露特首人選風聲　免製造混亂
【特首選舉】吳秋北：未知誰有擔當為港服務　工聯會選委會嚴格把關
17:41 2021/08/31
【特首選舉】吳秋北：未知誰有擔當為港服務　工聯會選委會嚴格把關
【特首選舉】政制局：選舉事務處將加強內部培訓　由內部職員人手點票
20:33 2021/10/18
【特首選舉】政制局：選舉事務處將加強內部培訓　由內部職員人手點票

你可能感興趣

特首選舉熱身戰　林鄭暗批前特首梁振英無做足本份？
21:17 2021/03/23
特首選舉熱身戰　林鄭暗批前特首梁振英無做足本份？
【特首選舉】撐林鄭連任？　黃柳權：凡符合「五個善於」應當支持
15:49 2021/08/25
【特首選舉】撐林鄭連任？　黃柳權：凡符合「五個善於」應當支持
【特首選舉】劉兆佳︰中央不透露特首人選風聲　免製造混亂
16:06 2021/08/26
【特首選舉】劉兆佳︰中央不透露特首人選風聲　免製造混亂
工聯會 勞工權益 勞工及福利局 政治

最高瀏覽

【牙瘡蛀牙】Coffee3歲仔上唇腫脹慘變「鴨嘴」　驚揭一個習慣致蛀牙生牙瘡
13:08 2022/01/12
【牙瘡蛀牙】Coffee3歲仔上唇腫脹慘變「鴨嘴」　驚揭一個習慣致蛀牙生牙瘡
【新冠肺炎】北角裝修工人染疫　行蹤多處涉紅山半島、壽司郎、大食代等
16:38 2022/01/12
【新冠肺炎】北角裝修工人染疫　行蹤多處涉紅山半島、壽司郎、大食代等
【非禮印傭】康文署經理涉13度非禮印傭　事主稱被告曾凌空抱起她說「先生錫你」
14:20 2022/01/12
【非禮印傭】康文署經理涉13度非禮印傭　事主稱被告曾凌空抱起她說「先生錫你」