【特首選舉】八大工會向未來特首開單　稍後將舉行座談會與參選人交流

▲ 勞工界八大工會今舉行記者會。（林曉君攝）

特首選舉提名期2月中展開，勞工界八大工會今表示，稍後將舉辦「勞工界與行政長官參選人座談會」，邀請行政長官候選人出席，傾聽勞工界意見。

八大工會今舉行記者會，指該聯合政綱已獲得60名勞工界選委一致支持，同時亦獲得至少30位立法會議員聯署支持，其中最無爭議的，是積極開拓優質多元就業職位。

立法會選委界議員、工聯會理事長黃國表示，會再向特首候選人、未回覆的議員、以及各大政團聯絡，解說聯合政綱內容，以爭取認同，未來亦會優先處理較無爭議的項目。

被問到如何評價現任特首林鄭月娥的勞工政策時，黃國僅指，過去五年，受立法會亂象影響，好多想做但未能做到，但隨著港區國安法實施，未來有更多空間解決社會、民生問題，他希望，每一任特首，任內能至少落實一項至兩項重大勞工政策。勞工界立法會議員、工聯會梁子穎則補充道，林鄭任內尚餘半年，還有發揮空間，認為等她任期完結才評論比較合適。

八大工會早前邀請90位立法會議員就聯合政綱表態，最後獲35名議員回覆，其中23人來自選委界、功能組別僅3人回覆，地區直選則有4人。黃國透露，通過交流，私下不少政黨和立法會議員都表示支持聯合政綱，惟擔心其他團體亦要求他們聯署，所以不方便簽名。

八大工會去年年底發表7大聯合政綱，包括積極開拓優質多元就業職位，為年輕人創造向上流動機會；政府帶有檢討外判制度；建立長遠失業保障制度等；完善最低工資形成機制等。

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記者：林曉君