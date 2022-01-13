【非禮印傭】康文署經理涉13次非禮印傭案續審　事主否認曾除下口罩讓被告親吻

▲ 康文署經理涉13次非禮印傭案續審，事主否認曾除下口罩讓被告親吻。（梁錦麟攝）

56歲康文署高級康樂事務經理涉於3個月內多次強吻及撫摸印傭，涉案經理否認13項猥褻侵犯罪，案件今（13日）在西九龍裁判法院續審。事主供稱，被告在最後一次非禮她時充滿慾望，令她感到害怕，最終報警求助。辯方則指事主曾於車廂內主動除下口罩後靠近被告，令被告親吻她，事主否認說法。

被告巴廷明（56歲）案發時為高級康樂事務經理（園藝），被控於2021年3月11日至6月25日，共13次在元朗猥褻侵犯女子X。

事主X今作供時指，她曾於6月23日告知被告肚痛，被告遂帶她到房間內坐下，隨後撫摸X的腹部，再嘗試脫去X的衣服。X遂按下被告的手，並說不要。被告再問X是否需要求醫？X說不用後，被告再吻X兩邊面頰各1次，再著X進食。

X續指，被告於6月25日最後1次非禮她，當時被告將鎖匙交予X後，告知X休假回來後需要清潔浴室，抱起X及吻其頸部。X形容被告充滿慾望及勃起下體，使她受驚。X遂於被告放下她後，離開住所與朋友商討後，決定尋求組織協助，最終報警求助。

X於辯方律師盤問下承認於3月11日，被告載她到中介公司前，曾給她200元，但否認因自已在車廂內主動除下口罩後靠近被告，令被告親吻她。

X續指，當日約早上11時已領取身分證，之後在公園坐下休息，直至被告再駕車接她回家。辯方問及X時指，既然當日已遭被告非禮，為何當時沒有自己乘車回家？X稱，因為當時剛到香港工作，從沒有到過該地方。X又稱，她在舉報事件後，曾入禀勞資審裁處控告被告。

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記者：梁錦麟