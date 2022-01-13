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【霍家爭產】霍英東遺產案續  法官慨歎本案令人感到傷感

社會 14:39 2022/01/13

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霍震寰今續到庭應訊。（林育慧攝）

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟今(13日)於高等法院續審，長房女兒霍麗萍一方今進行開案陳詞時，提及曾就霍興業堂須向南沙項目提供資金做法表示關注。法官於庭上多翻形容本案令人傷感，指家庭成員關注家族公司須向南沙項目提供資金，本案亦非各家庭成員為個人利益而展開訴訟，而長房二子霍震寰亦知道許多涉南沙項目財務協議，他所做只是依循父親意願，對其個人亦沒得益。

3案原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括3房成員，家族公司霍興業堂置業有限公司、霍氏基金有限公司、霍英東基金有限公司、獲多寶有限公司及有榮有限公司等。

代表霍麗萍的大律師劉祉仁今進行開案陳詞，提及2011年前10月曾向霍震寰發出電郵，對霍興業堂置業有限公司須向南沙發度項目注資表示關注，認為對其他公司或會造成損害。

法官陸啟康於庭上形容本案令人傷感，各家庭成員關注到家族公司霍興業堂置業有限公司，被牽扯於南沙項目上作財政上支持，而霍震寰亦知道許多涉南沙項目財務協議，他所做只是依循父親意願。

法官指本案各家庭成員並非為個人利益而展開訴訟，霍震寰所做的是依循父親的意願，他所做或會對其他家庭成員造成傷害，但他亦沒有個人得益。

聆訊下午續。

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記者：林育慧

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