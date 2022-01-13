【中學巡禮】女團新星Ivy So不做護士進軍娛圈 母校聖保祿中學曾誕DSE狀元

▲ 藍田聖保祿中學的文憑試成績優異。

ViuTV女團COLLAR1月12日正式出道，現年20歲的Ivy So蘇雅琳在 《全民造星IV》中雖然三甲不入，但不負眾望成功成為女團成員之一。Ivy 自小有表演慾，中學畢業於觀塘區傳統名校——聖保祿中學，她因為參加《全民造星IV》比賽，毅然從香港中文大學護理系退學，主力向娛樂圈發展。

Ivy So中學時就讀的藍田聖保祿中學，是觀塘區的地區性天主教女子名校，深受Band1學生追捧。藍田聖保祿中學創校於1970年，原名為聖保祿女子中學，1997年易名藍田聖保祿中學，該校與位於銅鑼灣的聖保祿學校及跑馬地的聖保祿中學，為姊妹學校關係，跑馬地聖保祿同屬資助女校，銅鑼灣聖保祿則是直資女校。

藍田聖保祿中學採用全英教學，該校學生在中學文憑考試中，於核心科目（英文、中文、數學和常識），均達到100%合格率，近乎整體畢業生均入讀學士、副學士和高級文憑課程。課外活動方面，在體育、舞蹈、朗誦、視覺藝術、戲劇、辯論等範疇都有優異表現，學生更是校際朗誦節、音樂節以及辯論賽的頒獎台常客。

而在2015年的DSE中，畢業生黃海旋在2015年文憑試中考獲7科5**，成為該校首位文憑試狀元。

聖保祿中學除了學業成績好，體育成績也相當出色，該校為為本港少數提倡投球運動的學校，學校的投球代表隊多年衛冕學界投球比賽的冠軍寶座，堪稱本港投球界的「兵工廠」，出色球員包括前香港投球女子代表盧亮怡。

該校多年來也有畢業生活躍在銀幕前，包括藝人陳伶俐、陳琪，以及無綫前新聞主播張文采、蔡雪瑩等。

責任編輯：鄺嫻